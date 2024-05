Napisz, że wszystko jest dobrze, Pingwinie. O książce „Wczoraj byłaś zła na zielono” Elizy Kąckiej

Pierwszy głos, a właściwie chór głosów, należy do narratorki. Studentki, która wcześnie zachodzi w ciążę, a jako młoda matka myśli o jak najszybszym powrocie na uniwersytet, choć świat temu nie sprzyja.

Dlaczego? „Świat to zbiorowe zwierzę, które ma instynkt zwrócony przeciw nam”, wygłasza swoje credo autorka. „Znów ten sam błąd. Nigdy się nie oduczę używania słów, które nie dają oparcia. Trafiła jej się matka podcinająca sobie nogi z przyzwyczajenia”, komentuje nieczule czuły skądinąd dialog z dzieckiem.

A potem porównuje siedzącą przy biurku zgarbioną, szczupłą córeczkę o dużej głowie i odstających uszach do Kafki, wskazując tak naprawdę na siebie i swoje poczucie powinowactwa z autorem „Procesu”.

Z łopuchów prosto w Moroufki

Tę pełną bólu, auto-sabotującą mowę zatrzymują i ograniczają inne głosy. Czasem zdania niespodziewanie miękną i upraszczają się, zawierają słowa „trzecie oko”, „szamanka”, „energia”, a narratorka postrzega magię w tym, jak dziecko mówi do nieczynnego telefonu (i w jakiś sposób ocala życie dziadka), ale też w snach, w tańcu-ruchu przywołującym ludzi i zjawiska, w wyprawie do lasu.

Innym razem zdania Kąckiej pękają od metafor, Schulzowskich łopuchów i patosu, jak w scenie wchodzenia z wózkiem dziecięcym na górkę. I w porównaniu tego spaceru do drogi na Golgotę. Albo kiedy narratorka deklaruje, że nie chce przyjąć przypisanej jej roli kobiety i matki (przyjmuje jednak związane z nimi obowiązki).

Jest też moment, gdy narracyjny chór brzmi unisono: to opis pobytu w ciemności, albo, jak mówi rodzicielka Rudej, „cofnięcia się w rozwoju”. Dziewczynka na pół roku przestaje mówić, nie znosi światła, całe dnie spędza w jednym fotelu. W tym czasie matka przestaje pisać, czyta jedynie leksykony roślin i zwierząt, które lubi córka.

Po tym doświadczeniu totalnego życiowego zatrzymania dziecko wychodzi na zewnątrz na własne życzenie, dorosła wraca do pisania, ale coś się zmienia. Spokojniejsza, robiąca wrażenie obiektywnej fraza, używana głównie do porządkowania fabuły pozbawionej chronologii, zaczyna powoli dominować. „Starałam się utrwalić wszystko, by mogła kiedyś sięgnąć we mnie po mapę świata, przez który szła po omacku. Może kiedyś rozwinie ją sobie i zobaczy, że ma przyszłość – mając przeszłość”.

Końcowe akapity to ostateczna przemiana tej, która za Nabokovem mówi „speak, memory!”, w tę, która kocha i odnajduje swoje miejsce – obserwatorki-amatorki w stworzonej przez córkę krainie Moroufków.