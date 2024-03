Więcej niż matka: osoby w spektrum autyzmu nie muszą być same

Pomyślałam, że to ostatni moment na taki start. I że chęć reprezentowania tej grupy to naturalna konsekwencja moich życiowych losów.

Można je opowiedzieć, poczynając od daty 1984…

…czyli od narodzin Antoniego.

Ale najpierw zapytam o frazę, której w kontekście Antoniego zdarza się Pani używać – „trening opozycyjny”.

Chodzi o działalność mojego męża Arama [Arkadiusz Rybicki, współzałożyciel Ruchu Młodej Polski, w III RP m.in. poseł PO, zginął w katastrofie smoleńskiej – red.], w której też przecież uczestniczyłam, i która rzeczywiście mogła być swego rodzaju treningiem przed tym, co zdarzyło się później.

Treningiem dzielności?

Działania i osiągania celów bez oglądania się na państwo. Patrzenia na dzisiaj bez rozmyślania, co przyniesie jutro.

Bała się Pani wtedy, w latach 70. i w stanie wojennym?

Pewnie tak, ale nie miałam tego wyrazu w swoim słowniku.

Mieliście umowę: mąż będzie na pierwszej linii, a Pani przy córce, Waszym pierwszym dziecku, urodzonym w latach 70.

W tamtych czasach zdarzały się sytuacje, że oboje rodzice-opozycjoniści byli aresztowani, a my chcieliśmy Magdę przed tym uchronić. I się udało: Aram bywał internowany, ja działałam w drugim szeregu. Choć nasz dom i tak nie był w PRL-u tzw. normalnym domem, bo przewalały się przez niego tabuny ludzi.

Stał nawet powielacz!

Zabrany w końcu przez bezpiekę. Gdyby dziś ktoś mi taką historię opowiedział – o matce niemowlęcia, pod której dachem dzieją się takie rzeczy – to bym nie pochwaliła (śmiech).

Wróćmy do narodzin Antoniego.

Mówimy o czasach, w których o autyzmie nie wiedziano niemal nic. I to nawet w rodzinach takich jak moja, gdzie mama i siostra były psychiatrami.

Co Was zaniepokoiło?

To, że Antek wolno się rozwija i że inaczej niż pozostałe dzieci reaguje na otoczenie – tzn. nie jest zainteresowany ludźmi. Np. przychodzimy do znajomych, a on ucieka do zabawy przedmiotami – gitarą, kłębkiem wełny albo czymś innym, co akurat zauważył. Mówił niewyraźnie, a jego mowa służyła nie tyle komunikacji, co porządkowaniu dźwięków i słów według niezrozumiałych dla otoczenia kryteriów, np. takich samych końcówek.

Gdy miał trzy lata, zdarzył mi się dłuższy pobyt w szpitalu. A gdy wróciłam, okazało się, że on mnie nie poznaje. I że nie rozumie, co się do niego mówi. Nawet gdy się go prosiło o zrobienie czegoś, co zwykle lubił robić – np. gaszenie i zapalanie światła – nie reagował.

Diagnozy niepełnosprawności, wad wrodzonych są trudne nawet dzisiaj. A wtedy?

Wtedy nie wiedziano niemal nic, nie było nawet słów na określenie niektórych wad czy zaburzeń. A słowo w takich sytuacjach to bardzo dużo: porządkuje świat, oswaja lęk.

Pierwsza diagnoza brzmiała: „upośledzony umysłowo”. Dziś tak się nie mówi, ale kiedyś funkcjonowało właśnie takie pojęcie. Później, po konsultacji z psychiatrą padło i to: autyzm.

Co z Panią to słowo zrobiło?

Odetchnęłam z ulgą.

Dlaczego?

Bo nie wiedziałam, że autyzm – czy jak byśmy dziś powiedzieli: bycie w spektrum autyzmu – wiąże się często z niepełnosprawnością intelektualną.

Zaczęliśmy szukać lekarzy, informacji, pomocy… Tylko że wtedy mało o autyzmie wiedziano. Obowiązywały dziwne, fałszywe teorie.

Np. że autyzm to efekt chłodu matek.

Też to usłyszałam: „Mogłaby pani być mniej intelektualna, a bardziej uczuciowa”. I to powiedziała profesor psychiatrii! Teoria była fałszywa, ale cierpienie, które spowodowała u pokoleń matek – prawdziwe i niepotrzebne.

Dziś wiemy bez porównania więcej. Wytłumaczmy więc: czym jest spektrum autyzmu?

To odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka. Mówimy o „spektrum autyzmu”, bo nie ma jednego wzorca poziomu funkcjonowania osób z autyzmem. Każdy w spektrum jest inny, niepowtarzalny. Jedna osoba może dobrze funkcjonować, osiągać sukcesy w pracy i założyć rodzinę, a inna, u której autyzmowi towarzyszy niepełnosprawność intelektualna, może się nigdy nie usamodzielnić i potrzebować wsparcia przez całe życie.

Co łączy tak różne osoby?

Do najczęstszych objawów, które mogą – choć nie muszą – występować w spektrum autyzmu, zalicza się np. trudności w nawiązywaniu interakcji społecznych i komunikacji; zaburzenia rozwoju języka służącego do komunikacji; tendencje do powtarzalnych i sztywnych zachowań, zainteresowań lub czynności. Niektórym osobom w spektrum trudno zrozumieć, czego się od nich oczekuje, innym ciężko przyswoić sobie pewne zasady – np. że nie obejmujemy każdej nowo napotkanej osoby, która się do nas uśmiechnie.