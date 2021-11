Módlmy się do Hanika

Jeśli widzi pan kogoś – mówi pewien minister – kto nielegalnie przekracza granicę, to jasne, że metoda push back musi być zastosowana”. Spróbujmy jednak to zdanie powiedzieć całkiem po polsku: „Jeśli widzi pan kogoś, kto nielegalnie przekracza granicę, to jasne, że metoda wypychania musi być zastosowana”. Czyżby minister nie wiedział, w co trudno uwierzyć, że uchodźców, choćby tylko na mocy prawa, nie tylko nie możemy odpychać i przepychać z powrotem za granicę, ale musimy przyjąć. Po co ów minister oszpeca nasz język nowym makaronizmem, nietrudno się domyśleć.

Prawie 3 tysiące lat temu prorok Eliasz, na polecenie Boga, wybrał się do fenickiej Sarepty, od dłuższego czasu cierpiącej głód z powodu suszy. „Kiedy wchodził do bramy miasta, pewna wdowa zbierała drwa. Zwrócił się do niej: »Przynieś mi, proszę, w kubku trochę wody do picia (...) Proszę jeszcze o kromkę chleba...