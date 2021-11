Świadek królestwa

Papież zmienił datę 36. Światowego Dnia Młodzieży w diecezjach: „Po wysłuchaniu różnych opinii (...) postanowiłem przenieść z Niedzieli Palmowej (...) na Niedzielę Chrystusa Króla (...). W centrum pozostaje tajemnica Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka, jak zawsze podkreślał św. Jan Paweł II”. Może obraz Chrystusa Króla bardziej przemawia do młodych niż obraz „dzieci żydowskich niosących gałązki oliwne”? A może chodziło o przypomnienie słów: „królestwo moje nie jest z tego świata”? Zakusy uczynienia Go królem Jezus stanowczo odrzucał: i wtedy, gdy był kuszony na pustyni, i później. Bo próby tworzenia Królestwa Bożego na ziemi przynoszą odwrotne rezultaty. Tworzenie prawa na podstawie „wartości chrześcijańskich” zwykle się kończy ideologią w miejsce wiary. Wymuszanie przestrzegania praw karami, może i w naszych królestwach konieczne, w Jego – jest nie do pomyślenia.

Hasło...