Mam troje dzieci. Dwoje żywych

Agata z Krakowa, która ciągle jest mamą Aleksandry, odziedziczyła po córce psa Zorana: – Ola zdała maturę, dostała się na studia. Wyprowadziła się z domu, bardzo za tym tęskniła. Miała zaprzyjaźnioną parę, Julkę i Patryka. Wynajęła pokój na poddaszu, tuż nad nimi. Wracałam z pracy myśląc, że wejdę do pustego domu, a ona tam była razem z Julką i Zoranem. Ucieszyłam się bardzo. „Agata, podobno masz dla nas pyszny obiad” – usłyszałam. Odgrzałam resztkę zupy pomidorowej i nieudane naleśniki meksykańskie. Zjadły, Ola wzięła psa, wyszłam z nimi na zewnątrz. Poszli pod wiatr – zapamiętałam, że jej włosy spięte w koński ogon kołysały się tak samo jak ogon psa. Taki mam jej ostatni obraz – idą, wiatr rozwiewa jej włosy, a psu ogon. Prawda, że to głupie? Rano zadzwoniłam zapytać, jak się spało w nowym miejscu. Nie odbierała telefonu. Pomyślałam, że może już poszła na zajęcia, to był listopad....