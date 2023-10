Na Mazurach działa Dom Dusz. Pomaga przeżyć żałobę

Sekunda. Ze świata, w którym byliśmy szczęśliwi, mieliśmy poczucie nieśmiertelności i mocy jako rodzina, zostaliśmy bez niego. A ja zostałam sama z dziećmi. Do dziś mi się wydaje, że to się nie mogło zdarzyć. Ale się wydarzyło.

A potem niemal od razu przyszła pandemia. Do tego mój syn koszmarnie złamał nogę. Rehabilitacja, gips, jakieś druty – nastoletni chłopiec, po stracie taty, zostaje w dodatku totalnie unieruchomiony. W domu na warszawskiej Sadybie, do którego przeprowadziliśmy się po śmierci mojego męża.

Jesienią 2021 r., a więc nieco ponad dwa lata temu, wydarzyło się kolejne nieszczęście. Syn wrócił z wyjazdu szkolnego, wyszłam odebrać z naprawy jego telefon. Wróciłam po dwóch godzinach. Karetka, szpital. Ignaś zmarł kilka dni później. Fakt, że nie odszedł w domu, że mogłam się z nim pożegnać, był dla mnie – i jest do dzisiaj – niesłychanie ważny. Wiele miesięcy później widziałam na jego zdjęciach z tamtego czasu smutek – wtedy go nie dostrzegłam...

Jedyne, co wtedy myślałam, to że ktoś pomylił historie. Że takie dwa zdarzenia nie mogą się przytrafić jednej i tej samej rodzinie.

Z pogrzebu i w ogóle z tamtych dni nie pamiętam prawie niczego. Zapamiętałam jedno – strach o córkę. Tylko ona się wtedy dla mnie liczyła. To był jej maturalny rok, bardzo ważny.

Przez pierwsze miesiące tkwiłam w jakimś otumanieniu. Przekonałam się, że to, co mówi wielu ludzi po stracie, to jest prawda – pierwsze miesiące wcale nie są najgorsze.

To właśnie wtedy, na samym początku, miałaś ważne spotkanie.

Spotkanie życia. Z ks. Adamem Bonieckim. Może półtora, może dwa miesiące po pogrzebie Ignasia.

Co z tego spotkania zapamiętałaś?

Ksiądz słuchał. Ale powiedział też kilka ważnych dla mnie rzeczy. Np. to, że tak jak jest choroba ciała, tak też istnieje choroba duszy. I że czasami tak jedna, jak druga może się okazać śmiertelna.

Miałam też bardzo silne lęki, nazwijmy je teologicznymi. To lęki osoby wierzącej – choć odrzucającej już instytucję Kościoła – o Ignasia. Co z nim dalej będzie? Czy on sobie da radę? To są odruchy mamy, która przecież – jako wierząca i do pewnego momentu praktykująca – żyła w rzeczywistości, w której księża odmawiali chowania osób odbierających sobie życie.

Ks. Boniecki ustawił mi myślenie. Uspokoił.

Ważne też było to, jak ja się w czasie tego spotkania poczułam. Ten kuśtykający, pewnie już schorowany ksiądz, ten ciepły starszy człowiek czekał na mnie na zewnątrz, gdy podjechałam. To on mnie potem odprowadził do samochodu, wyprawił. To są rzeczy, które się już pamięta – minuty, w trakcie których czujesz i wiesz, że jesteś dla kogoś najważniejszy.

Tamto spotkanie żyje we mnie do dziś.

Nie było w Tobie buntu?

Przeciw Panu Bogu? Nie. Ani wtedy, ani później. Może zanim zdążyłam się zbuntować, spotkałam księdza Bonieckiego? Nie wiem, nie potrafię tego wyjaśnić.

Nie szukam w swojej wierze sensu tego, co się stało. Ani ukojenia. Mam z Panem Bogiem taki układ, że skoro już się stało, co się stało, to znaczy, że w zasadzie na mało co mamy w życiu wpływ. A skoro tak jest, to ja się po prostu zawierzam.

Dostrzegam też znaki. Wydarzenia, które nie mają racjonalnego wyjaśnienia.

Chcesz o nich opowiedzieć?

Tak, choć doskonale sobie zdaję sprawę, że dostrzegasz znaki, gdy bardzo chcesz je widzieć.

Syn trafił do szpitala 23 września. Cztery dni później szłam – już nie pamiętam, po co – na piętro, gdzie jest jego pokój. Jego komputer był wyłączony od dwóch tygodni, bo Ignaś był na dwóch wyjazdach z rzędu. No więc idę do góry, a tam – w jego pokoju – poświata od włączonego komputera. Wchodzę, na ekranie napis: „Ignacy”. Tego dnia zmarł w szpitalu.

Nie wiem, czy takie zdarzenia to są jakieś wybitne znaki. Ale są moje.

Jak przeżywałaś kolejne miesiące żałoby?

Wielkim problemem dla rodziców po stracie jest powrót po kilku miesiącach do pracy – to często koszmar. Oczywiście nie zawsze. Niektórzy uciekają w pracę – i to też jest w porządku. Wszystko, co daje choć odrobinę ukojenia, jest w porządku.

Ale częściej zdarza się, że pracować się po prostu nie da. Jesteś zmęczony, zmęczona bólem – fizycznym, siedzącym pod przeponą. Nie jesteś w stanie o niczym myśleć. Nie potrafisz się na niczym skupić.

Ja wróciłam. Mam bardzo dobrą pracę – mój szef jest porządnym człowiekiem, mam możliwość aktywności zdalnej, nie musiałam z nikim rozmawiać. Ale nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. Wracają, choć nie powinni. A ich współpracownicy często nie wiedzą, jak się zachować. Matka świeżo po śmierci dziecka wchodzi do firmowej kuchni – a wszyscy pozostali wychodzą. Albo milkną.

Nie dlatego, że są źli.

Boją się. Co można zrobić?

Przytulić. Powiedzieć: „Możesz na mnie liczyć”. Zaproponować proste rzeczy: „Zawiozę cię”. „Pomogę”. Po stracie dziecka masz nawet trudności z kojarzeniem podstawowych faktów. Luki w pamięci. Bywa, że nie jesteś w stanie prowadzić samochodu.

Tymczasem niektórzy bliscy ci ludzie właśnie wtedy znikają. A potem, po wielu miesiącach słyszysz: „Nie dzwoniłam, bo nie wiedziałam, co ci powiedzieć”.

Jak reagujesz?

Mówię, że rozumiem – bo rozumiem. Ale czy ta osoba staje mi się w ten sposób bliższa? Nie. Milczenie, zniknięcie to robienie ze zmarłego dziecka tematu tabu – tak jakby tego dziecka nigdy nie było. Jakby nie istniało.

Gdy opowiadasz o Ignasiu, o Marcinie, płaczesz – ale chcesz mówić. Nie uciekasz też od wspomnień. Przywołujesz obrazy. Nie sprzedałaś Waszego wspólnego domu. Ani tego w Warszawie, ani tutaj.

Różne myśli przychodzą do głowy. Są momenty, że chcesz wszystkiego się pozbyć. Zapomnieć. Wyjechać w miejsce, które nie będzie ci o niczym przypominało. Z niczym się kojarzyło. A potem przychodzi do mnie moja córka i mówi: „Mamo, przecież to są miejsca naszych najpiękniejszych wspomnień”.

Więc tak, zostałyśmy na Sadybie. Musiałyśmy oswajać przedmioty, miejsca. Podobnie zresztą jak tuż po śmierci Marcina, gdy dzieciaki nosiły jego swetry, a na spacery chodziliśmy – jeszcze z Ignasiem – w miejsce, gdzie wisi poświęcona pamięci Marcina tabliczka.

Nie zamknęłaś na klucz pokoju syna.

Niektóre matki, ojcowie robią mauzolea. Rozumiem to. Ale jest też druga strona tego medalu. Jedna z moich urodzonych jeszcze przed wojną cioć w 18. roku życia opuściła dom, a potem wyszła za pierwszego lepszego adoratora. A zrobiła tak właśnie dlatego, że jej mama po śmierci swojego drugiego dziecka skupiła się wyłącznie na swoim bólu. Ja tak nie chciałam – chciałam żyć dla córki.

Nie, nie zamknęłam jego pokoju. Pracuję w nim. Zrobiłam remont. Jasne, że czasami przychodzi myśl: „Sprzedam to, bo już tego nie wytrzymam”. Przecież z każdego kąta wychodzą wspomnienia. Np. nie mogę spać, schodzę na dół. I staje mi przed oczami Ignaś, który też czasami nie mógł zasnąć, więc przekładał mi rzeczy z pralki do suszarki – chciał w tej swojej bezsenności zrobić coś pożytecznego. W tym wspomnieniu uśmiecha się filuternie...

A potem ta myśl o sprzedaży i wyjeździe przechodzi. Przecież to tylko kwestia podejścia, ułożenia sobie wszystkiego w głowie. Ja chcę to miejsce pokochać – tak jak kocham jego.

Co to znaczy: pokochać to miejsce?

Że wchodzę tam rano do pracy i mówię: „Cześć, synku”.

Tak, wiem, to się stało w tym domu. I co z tego? Albo sobie to miejsce przytulę, albo się stanie moją makabrą. Wybieram to pierwsze, bo przecież ten dom to miejsce setek wspaniałych zdarzeń, pięknych wspomnień. To nasz dom.

Niedawno czytałam na jednym z portali tekst. Matka dziecka, które samo postanowiło odejść, mówiła, że zawsze będzie czuła piętno. Ja tak tego nie odczuwam. Jestem i byłam mamą Ignasia, po prostu. Ktoś kiedyś powiedział, że żałoba, rozpacz – to nic innego jak miłość. Tak właśnie chcę ją przeżywać.

Wiem, że pomogła Ci psychoterapia.

Po odejściu Marcina nie zdecydowałam się na nią. Po śmierci Ignasia wiedziałam, że sama nie dam sobie rady. Głównie z poczuciem winy. Z początku nie da się od niego uciec. Umysł podsuwa ci zdania zaczynające się od „gdybym wtedy...”. I pytania. Co przeoczyłam? Dlaczego wyszłam? Czemu nie zauważyłam? Umysł ludzki jest bardzo chętny do tworzenia takich myśli. Tysięcy myśli. I wszystkie one – przynajmniej w twojej głowie, przynajmniej do pewnego momentu – przekreślają jakość twojego macierzyństwa.

Dzisiaj już wiesz, że to nie ma nic wspólnego z jakością macierzyństwa.

Wiem – dzięki terapii. Że byłam najlepszą mamą, jaką mogłam wówczas być. Że nie byłam mamą niedbającą, niekochającą, nierozmawiającą, skupioną na sobie. Choć po śmierci Marcina nie byłam z pewnością mamą w najlepszej kondycji – co zresztą mogło sprawić, że Ignaś nie chciał mi o wszystkim mówić, żeby mi nie robić przykrości.