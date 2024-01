Łaska Dudy, czyli Kamiński i Wąsik nie są już posłami

Jednak wtorkowa decyzja Dudy, poza tym, że skutkuje koniecznością wypuszczenia obu dawnych szefów CBA z więzień, gdzie odsiadywali dwuletnie wyroki – ma też inną istotną konsekwencję. Prezydent, wydając decyzję o ułaskawieniu de facto uznał grudniowy wyrok skazujący na Kamińskiego i Wąsika, czego przez długi czas odmawiał. Ułaskawienie jest bowiem w praktyce darowaniem kary, ale z jednoczesnym podtrzymaniem orzeczenia o winie sprawcy. A to oznacza, że niezależnie od prywatnych opinii prezydenta, powinien on przyjąć do wiadomości, iż obaj stracili mandaty poselskie z automatu – jako prawomocnie skazani przez sąd.

O ile sami Kamiński i Wąsik, a także ich żony, obecne przy ogłoszeniu decyzji prezydenta, mogą po ludzku być prezydentowi wdzięczni, to już klub parlamentarny PiS ma zapewne bardziej mieszane uczucia, gdyż Andrzej Duda podebrał im trochę politycznego paliwa. Oczywiście nie oznacza to, że Kamiński i Wąsik nie będą starali się nadal brać udział w pracach Sejmu, co może oznaczać szkodzące wizerunkowi Polski dantejskie sceny przed wejściem do budynku, a być może awanturę z posłami PiS przy mównicy. Jednak decyzja prezydenta może mieć również inny efekt i okazać się wiążąca np. dla Państwowej Komisji Wyborczej, która rozpocznie procedurę przekazywania mandatów obu skazanych komu innemu.