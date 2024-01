Afera gruntowa, czyli za co skazano Kamińskiego i Wąsika

Po wybuchu afery PiS znów podjęło próbę przejęcia ludzi Leppera. Antylepperowski pucz w Samoobronie, na którego czele miał stanąć poseł Krzysztof Filipek, został jednak przez odwołanego wicepremiera zablokowany, choć klub Samoobrony w oficjalnym stanowisku stwierdził, że na razie nie wychodzi z koalicji z PiS. Lepper uzyskał zarazem wsparcie drugiego koalicjanta – LPR. Oba ugrupowania zawarły nawet porozumienie polityczne, nazwane Liga i Samoobrona. Lider Ligi Roman Giertych, jak sam opowiadał, był nakłaniany przez Jarosława Kaczyńskiego, by przejął posłów Samoobrony, ale nie zdecydował się na to, przesądzając o końcu koalicji. Wziął, jak twierdził, w całej sprawie stronę Leppera, uznając, że padł on ofiarą przygotowanej przez PiS prowokacji.

Przyspieszone wybory

Prawda o rozpadzie koalicji PiS-Samoobrona-LPR była jednak bardziej złożona. W tym samym okresie Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS, co oznaczało, że do końca kadencji partia Kaczyńskiego nie dostanie subwencji. To przesądziło, że PiS zdecydował się na wcześniejsze wybory. Uzyskał w tym zresztą poparcie głównej partii opozycyjnej, czyli PO, choć Roman Giertych próbował nakłonić Platformę, by razem z SLD i resztką Samoobrony stworzyć wspólnie ponadpartyjny rząd przeciwników PiS. Kandydatem na premiera tego rządu miał być Janusz Kaczmarek, jednak po ujawnieniu 31 sierpnia dowodów na jego udział w przecieku akcje byłego szefa MSWiA mocno spadły.

Zresztą, jak się później okazało, decyzja o samorozwiązaniu Sejmu i ogłoszeniu nowych wyborów miała zapaść już na początku sierpnia 2007 r. podczas wielogodzinnego spotkania prezydenta Lecha Kaczyńskiego z liderem PO Donaldem Tuskiem. 7 września Sejm podjął decyzję o samorozwiązaniu, 21 października odbyły się przedterminowe wybory, które wygrała PO, tworząc w efekcie wspólnie z PSL rząd pod kierownictwem Tuska. PiS przeszedł do opozycji, a Samoobrona i LPR nie weszły do Sejmu. Prezydent Lech Kaczyński jakiś czas po wyborach nie występował publicznie, a jego współpracownicy przyznawali, że bardzo przeżył to, iż przyczynił się do oddania władzy przez brata.

Afera gruntowa miała także inne konsekwencje. Na gruncie prawnym to kolejne procesy, najpierw Kryszyńskiego i Ryby. W 2009 r. skazano ich za płatną protekcję. Potem sąd kolejnej instancji uwzględnił apelację. W 2014 r. wyrok został potwierdzony: Rybę skazano na dwa i pół roku, natomiast Kryszyńskiego, z uwagi na współpracę z organami ścigania, tylko na grzywnę. Jednak i ten wyrok został podważony w apelacji, a w międzyczasie osądzono szefów CBA, co zmieniało podstawy prawne skazania Ryby i Kryszyńskiego. Gdy w 2017 r. proces niedoszłych łapówkarzy rozpoczął się trzeci raz, Ryba, który w przeciwieństwie do Kryszyńskiego nigdy nie przyznał się do winy i przekonywał, że to właśnie Kryszyński rozkręcił całą sprawę i go w nią wrobił, przestał pojawiać się na rozprawach. Wystosowano za nim list gończy, który jednak nie spowodował, że został odnaleziony.

Kompletna amatorszczyzna

Sprawa ewentualnej odpowiedzialności karnej szefów CBA za aferę gruntową pojawiła się dopiero w październiku 2009 r., gdy prokuratura w Rzeszowie po raz pierwszy sformułowała zarzuty wobec Mariusza Kamińskiego. Było to tuż po wybuchu kolejnej sprokurowanej przez CBA afery – hazardowej, w wyniku której Kamiński został przez premiera Tuska odwołany ze stanowiska szefa służby. Formalnym pretekstem były właśnie zarzuty rzeszowskiego prokuratora – Kamiński przekonywał zresztą, że to forma zemsty politycznej za wywołanie uderzającej w PO afery hazardowej.

To jednak w efekcie tego aktu oskarżenia Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, a także dwóch innych funkcjonariuszy CBA – Grzegorz Postek i Krzysztof Brendel – zostali skazani w marcu 2015 r. przez warszawski sąd rejonowy na karę bezwzględnego więzienia. Sędzia Wojciech Łączewski w uzasadnieniu do wyroku przekonywał, że cała sprawa rzekomej korupcji w resorcie rolnictwa została sprowokowana przez CBA, a kierownictwo Biura przekroczyło w tej sprawie uprawnienia. Sędzia nie krył ostrej krytyki działań CBA, nazywając operację „amatorszczyzną” i „rozpoznanie bojem, czy jest korupcja”. „Andrzej K., który w rozmowach z funkcjonariuszem CBA pod przykryciem mówił, że może załatwić dowolne odrolnienie gruntu w Polsce, był wiarygodny tylko dla ludzi z CBA” – argumentował sędzia.