Przemówienie Andrzeja Dudy. Czy czeka nas totalna wojna polityczna?

Duda uznał wyrok za kontrowersyjny, polityczny, stwierdził, że doprowadził do ukarania ludzi walczących z korupcją dławiącą wcześniej latami Polskę. Prezydent nie wspomniał, że przy okazji afery gruntowej w 2007 r. PiS postanowił rozprawić się z własnym koalicjantem przy pomocy sfałszowanych dokumentów i bezprawnych podsłuchów. Zamiast tego Duda zrobił aluzję do kontrowersyjnych ułaskawień z przeszłości, wydawanych przez innych prezydentów, którzy kasowali kary politykom zamieszanym w kontakty z przestępczością zorganizowaną – chodziło mu zapewne o uwikłanego w aferę starachowicką wiceministra spraw wewnętrznych Zbigniewa Sobotkę, któremu Aleksander Kwaśniewski zamienił karę 3,5 roku więzienia na rok w zawieszeniu. W kontraście do takich decyzji prezydent, wyraźnie wzruszony, przedstawił Kamińskiego i Wąsika jako ludzi krystalicznie uczciwych, którzy już w młodości walczyli o wolną Polskę – i teraz ona im się „odpłaca”.

Uparty jak Duda

Co najważniejsze, Andrzej Duda jednoznacznie stwierdził, iż jego zdaniem obaj skazani posiadają nadal mandaty poselskie, po czym zarzucił wyjątkową gorliwość i brutalność sędziom „z afiliacją polityczną” oraz policji. „Jestem tym głęboko wstrząśnięty” – powiedział, po czym ostrzegł, że nie zapomni o Kamińskim i Wąsiku: „Nie spocznę, dopóki nie będą wolni. Nie przestraszę się”.

Zarazem prezydent nie wspomniał niemal w ogóle o wczorajszej, zaskakującej dla wszystkich akcji policji, która pod nieobecność prezydenta (pojechał na spotkanie z białoruską opozycją) wkroczyła do Pałacu Prezydenckiego, by aresztować przebywających tam byłych posłów. Duda nie żalił się też na zepsuty autobus miejski (oficjalnie – wysiadł w nim układ hamulcowy), który zablokował wyjazd z Belwederu i opóźnił powrót kolumny prezydenckiej. Po chwili też, wyraźnie nawiązując do jutrzejszej demonstracji zwolenników PiS w Warszawie, zaapelował o spokój i godne zachowanie.

Był to gest koncyliacyjny, ale niewielki.

Gdyby prezydentowi naprawdę zależało, jako głowie państwa, na społecznym spokoju, po prostu ułaskawiłby obu skazanych po raz drugi. Nie musiałby nawet przyznawać się do żadnego błędu. Wystarczyłoby powiedzieć, że nie zgadza się z opiniami prawnymi, którymi kieruje się rząd, ale nie może pozwolić, by uczciwi ludzie siedzieli w więzieniu. Widać jednak wyraźnie, i to nie od dziś, że Duda jest trudnym do współpracy, mało przewidywalnym politykiem: czasem zmienia zdanie zbyt szybko, a czasem jest nadmiernie uparty – jakby obawiał się, że jakikolwiek krok w tył oznacza słabość. Niestety, tak myślą często właśnie ludzie słabi.