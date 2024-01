Taktyka Tuska. Jak premier wyrwał kierownicę z rąk prezesa PiS

Ostatnie przemówienie premiera w Sejmie, w którym skupił się wyłącznie na prezentacji katalogu prywaty poprzedniej władzy, było symbolicznym przejęciem inicjatywy. A zarazem wyraźną zapowiedzią, że opozycja może zapomnieć o komfortowej pozycji recenzenta, który dzięki prezydentowi i wpływom w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym oraz Prokuraturze Krajowej będzie co jakiś czas próbował wykoleić pociąg z nową władzą.

W połowie stycznia nie do końca rozumieliśmy, kto tak naprawdę rządzi Polską. Pomimo wejścia policji do Pałacu Prezydenckiego, co było jasnym sygnałem, że Donald Tusk nie ma zamiaru prowadzić łagodnej polityki, dalsze wydarzenia raczej wymknęły mu się spod kontroli. Inicjatywę przejął PiS, a Jarosław Kaczyński odzyskał energię przy okazji stutysięcznego marszu w Warszawie oraz awantury wokół Kamińskiego i Wąsika. Premier postanowił jednak powiedzieć: stop. Fala informacji o grubych milionach, płynących z Funduszu Sprawiedliwości na cele uwłaczające ofiarom przestępstw, oraz zasilających konta ludzi Zjednoczonej Prawicy i kleru – nie jest przypadkowa. Tak jak nieprzypadkowa jest ujawniona lista prawicowych dziennikarzy, wyciągających ręce po milionowe państwowe dotacje, ale też niegardzących 500 złotymi za każdy hejterski występ w TVP. Ukazanie skali skoku środowiska związanego z poprzednią władzą na państwową kasę ma odebrać jakąkolwiek wiarygodność partii i jej zapleczu, krzyczącym dziś o więźniach politycznych i zaczątkach dyktatury.