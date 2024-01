Adam Bodnar: jak obywatel wchodzi do polityki

W ramach akcji Hot16Challenge2 sam zresztą rapował tekst „Konstytucja to dla mnie wersy modlitwy”.

Jak rozwalić system

W 2020 r. spekulowano, że może kandydować na prezydenta, w jednym z wywiadów wyjaśniał jednak, że polityka to walka o głosy, a jemu to nie pasuje. „To wejście w sferę, w której człowiek stale musi się o coś ubiegać, z kimś walczyć. Do tego trzeba mieć odpowiednie predyspozycje, gotowość pójścia na trudne kompromisy” – tłumaczył.

Najwyraźniej zmienił zdanie, bo w 2023 r. wystartował w wyborach do Senatu jako kandydat Bloku Senackiego. Hanna Machińska nie ma wątpliwości, że sprawdzi się też jako minister. – To facet, który jest po prostu państwowcem – mówi. Czy jednak człowiek z takim życiorysem wytrwa w świecie polityki?

– Uważam, że niezwykle sprawnie porusza się w tej trudnej rzeczywistości powstałej po rządach PiS – przekonuje senator Kwiatkowski. Jego zdaniem twardość Bodnara w sprawie Barskiego już wywołała efekt, choćby w postaci zarzutów prokuratorskich wobec Piotra Wawrzyka za aferę wizową. Z kolei projekt uporządkowania sytuacji w Krajowej Radzie Sądownictwa, przedstawiony przez Bodnara, to przykład kompromisu, bo obejmuje tylko przywrócenie konstytucyjnego sposobu wyboru KRS, ale nie dotyka bardziej drażliwej kwestii tzw. neosędziów. Wśród polityków KO można usłyszeć, że planowano bardziej radykalne działania, np. przyjęcie uchwał unieważniających obecną KRS, ale m.in. pod jego wpływem zrezygnowano.

Z zewnątrz dzisiejszy Bodnar wygląda jednak na radykała, w sprawie Barskiego unikając np. prób znalezienia kompromisu z prezydentem i pogłębiając stan dualizmu prawnego, nad którym jeszcze niedawno ubolewał. I nie zmienia tego fakt, że zapowiada wyłonienie nowego prokuratora krajowego w drodze konkursu, a w przyszłości ponowne rozdzielenie urzędu prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Na razie to tylko słowa.

Kiedy w 2015 r. „Rzeczpospolita” zatytułowała jego sylwetkę „Che Guevara z korporacji", zapewniał, że kompletnie to do niego nie pasuje. „Bardzo mi daleko do człowieka, który wprowadzał ustrój totalitarny. A także do pomysłu, żeby jakiekolwiek zmiany wprowadzać metodą rewolucji. Jak słyszę o »rozwalaniu systemu« albo że »trzeba prawo napisać od nowa« – to dla mnie jest to horrendum. Mam głęboką wiarę w potrzebę istnienia porządku prawnego. Prawo, jego fundamenty – to setki lat tradycji. Chcę zmieniać to, co w nim źle działa, ale metodami demokratycznymi. Trzeba poprawiać, dostrajać do zmieniających się warunków, a nie obalać”.

Dziś jednak jest na głównym froncie „rozwalania systemu PiS”. Jak długo wytrwa? Zapowiadany przez opozycję wniosek o wotum nieufności zapewne nie będzie skuteczny, ale trudno się nie zastanawiać, czy Adam Bodnar, jeśli poważnie traktuje wszystko, co dotąd robił i mówił, nie będzie pierwszym ministrem, który poda się do dymisji. I zostanie kolejnym w premierowskiej biografii Tuska nieudanym eksperymentem w roli ministra sprawiedliwości.

No chyba, że poznajemy właśnie jego nowe wcielenie. Kiedyś „Obywatel.pl” – dziś pełną gębą polityk.