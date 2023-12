Prof. Włodzimierz Wróbel: Z prawnego punktu widzenia sprawa Kamińskiego i Wąsika jest prosta

Andrzej Duda, jak zauważa profesor, może w każdej chwili ponownie uniewinnić obu polityków, tym razem już zgodnie z prawem. W ten sposób przyzna jednak, że poprzednią decyzję o ułaskawieniu podjął niezgodnie z polskim porządkiem prawnym, czego wciąż stara się nie przyjmować do wiadomości – pomimo wyroku Sądu Najwyższego.

Pożegnanie z Sejmem

Bez względu na to, czy głowa państwa się na taki krok zdecyduje, czy nie, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik muszą jednak – jak podkreśla karnista – pożegnać się z Sejmem.

– Skazanie prawomocnym wyrokiem automatycznie spowodowało utratę mandatu. Tu nie ma przestrzeni na interpretacje, nie trzeba podejmować w tej sprawie żadnych decyzji, to się po prostu już wydarzyło. Marszałkowi Sejmu pozostało poświadczenie stanu faktycznego. Jeśli prezydent skorzysta ponownie z prawa łaski i dojdzie do zatarcia wyroku, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik będą mogli ponownie ubiegać się o mandat poselski, ale bieżący utracili bezpowrotnie. Nie chroni ich też immunitet. Po kontrowersyjnych zmianach w kodeksie karnym, które wprowadził PiS, ich sytuacja uległa w dodatku pogorszeniu, bo sąd w zasadzie w każdej chwili może wydać policji nakaz doprowadzenia obu do miejsca odbycia kary. Przedtem sądy najpierw wzywały skazanych do dobrowolnego stawienia się do odbycia wyroku, co dawało jeszcze trochę czasu na działania chroniące przed więzieniem, choćby uwzględnienie stanu zdrowa skazanych. Chcę jednak podkreślić, że z punktu widzenia prawa sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest prosta. Postępowanie dobiegło końca, być może w grę wchodzi jeszcze tylko kasacja przed Sądem Najwyższym. Problem ma tylko pan prezydent – kwituje prof. Wróbel.

Zdaniem Andrzeja Dudy, nie zaistniały żądne przesłanki do wygaszenia mandatów obu posłów PiS.