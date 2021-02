Koszmary opieki okołoporodowej

Skontrolowano 37 szpitali z siedmiu województw. Żaden z nich nie zapewniał prawidłowej i wystarczającej opieki. W raporcie wymieniono szereg nieprawidłowości związanych z personelem, dokumentacją medyczną, prywatnością. Najbardziej wstrząsające wydaje się jednak tych kilka faktów.

Blisko 35 proc. kobiet nie miało możliwości skorzystania z pomocy psychologa – w trzech szpitalach takich porad nie udzielano w ogóle. W pięciu szpitalach kobiety, które poroniły lub urodziły martwe dziecko, przebywały w sali razem z kobietami w ciąży lub po narodzinach zdrowego dziecka. W jednym ze szpitali pacjentkom, które poroniły, przy wypisie wręczano broszury o karmieniu piersią.

Jak dużej grupy dotyczyć mogło takie traktowanie? Jak podaje NIK, w Polsce w latach 2017-19 co roku ok. 1700 kobiet urodziło martwe dziecko, a u ok. 40 tys. ciąża zakończyła się poronieniem. ©℗

