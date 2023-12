Szesnaście sekund. Jak cierpią matki po utracie ciąży

Ada pod koniec czwartego miesiąca ciąży była trochę przeziębiona. Kiedy pojawiło się plamienie, lekarz stwierdził drobną infekcję i zapisał jej leki. Którejś nocy dostała skurczy. – Zobaczyłam pępowinę, która ze mnie wychodzi, byłam przerażona – opowiada. W szpitalu na początku usłyszała, że to nic strasznego. Po chwili jednak okazało się, że jest w trakcie poronienia, więc od razu zabrano ją na zabieg łyżeczkowania. Chwilę wcześniej dostała do podpisania cały plik dokumentów, musiała m.in. od razu decydować o pogrzebie. Podpisała wszystko szybko, dla świętego spokoju – była przecież w szoku i trudno było jej zrozumieć wielostronicowe formularze.

Anna podczas wizyty u ginekologa usłyszała, że jajo płodowe jest puste; jej organizm cały czas jednak zachowywał się jak przy zdrowej ciąży. Po dwóch miesiącach zaczęła plamić. Na SOR-ze pielęgniarka zdziwiła się, że nikt Annie do tej pory nie przepisał tabletki poronnej. Była wręcz przekonana, że plamienie wystąpiło właśnie wskutek jej działania. Kiedy krwotok się pogłębił, Anna miała dwie możliwości: zostać w szpitalu albo ronić w domu. – Miałam świadomość, że jeśli zostanę, będę na jednej sali z kobietami, które przygotowują się do porodu, to byłoby straszne. Wybrałam dom – mówi.

Iga z mężem o ciążę starali się półtora roku. Kiedy już się udało, około szóstego tygodnia lekarz podczas badania USG nie stwierdził bicia serca, które powinno już się pojawić. Idze zalecono czekanie. Gdy po trzech tygodniach sytuacja się nie zmieniła, zgłosiła się do szpitala. W poczekalni siedziała pięć godzin. Kiedy w końcu została przyjęta, dowiedziała się, że lekarze wywołają poronienie, ale nikt jej nie poinformował, jak to będzie wyglądać. Posadzono ją na fotelu ginekologicznym, a gdy zapytała, co będą robić, usłyszała, że procedura już się zaczęła i w tym momencie aplikują jej tabletkę poronną.

Mylące statystyki

Według raportu UNICEF za rok 2020, na świecie co 16 sekund rodzi się martwe dziecko, co powoduje około 1,9 mln straconych ciąż w ciągu roku. Średni wskaźnik na świecie wynosi 13,9 martwych urodzeń na tysiąc przypadków, jednak w Europie nie przekracza on 6, a średnia dla krajów Unii Europejskiej wynosi tylko 3,2 martwych urodzeń na tysiąc. Polska, w której podobnie jak we Francji, Belgii czy na Węgrzech wskaźnik ten wynosi nieco ponad 3 martwe urodzenia na tysiąc, mieści się w średniej unijnej. Sytuacja jest jednak lepsza w sąsiednich Czechach, Niemczech czy Norwegii.

Według statystyk około 40 tys. ciąż w Polsce co roku kończy się poronieniem, kolejne 1700 – urodzeniem martwego dziecka. Granicę pomiędzy jednym a drugim stanowi 22. tydzień ciąży.

– Statystyki niewiele mówią, dopóki cię to samej nie spotka – mówi Ada. Mimo że ciążę straciła sześć lat temu, to poczucie winy, iż mogła tragedii zapobiec, wciąż do niej wraca. Ada twierdzi, że to właśnie wstyd i wyrzuty sumienia powodują, iż tak trudno rozmawia się o poronieniu.

– Niestety, poczucie winy bardzo często towarzyszy kobietom, które straciły ciążę – przyznaje Maria Hornowska-Stoch, psycholożka, która tematem straty prenatalnej zajmuje się również naukowo. – Natychmiast zaczynają szukać przyczyny poronienia, zastanawiają się, co zrobiły źle. Mają obniżoną samoocenę, czują się niepełnowartościowe, ponieważ w swojej ocenie nie zrealizowały obowiązku kobiety: zostania matką. Tymczasem z punktu widzenia personelu medycznego poronienia, zwłaszcza wczesne, są dosyć powszechnym biologicznym działaniem organizmu. Jednak w zestawieniu z tym, co czują kobiety, ten argument zazwyczaj nie zmniejsza bólu. One bardziej potrzebują zdania: „To nie pani wina” albo zwykłego: „Przykro mi, że to panią spotkało”. Tego typu zdania usłyszane na oddziale pacjentki często wspominają jako bardzo wspierające. Brzmią prosto, ale żeby je wypowiedzieć tak, by kobietę wzmocniły, trzeba mieć odpowiednią wrażliwość, zasoby energetyczne i czas na prawdziwie bliski kontakt z tą jedną pacjentką. I nie bać się, że to wywoła jej płacz. Trzeba umieć być obok kogoś, kto doświadczył straty, a to wcale nie jest takie proste – uważa psycholożka.

Następnym razem się uda

Personel szpitali wybiera często inne zdania, niefortunne, jak choćby: „Jest pani jeszcze młoda” lub „Będziecie mieli przecież kolejne dziecko”, lekceważące de facto stratę. – To nie jest intencjonalne – uważa Maria Hornowska-Stoch – po prostu personel pracujący na oddziałach ginekologiczno-położniczych spotyka się z poronieniami często, w pewnym sensie to codzienność tego typu oddziałów. Dla roniącej natomiast i dla jej partnera ta sama sytuacja jest absolutnie wyjątkowa. Gdy następuje spotkanie tych dwóch perspektyw, i to w dramatycznych okolicznościach, trudno o pełne zrozumienie.

Maria Hornowska-Stoch zauważa też, że mimo iż strata ciąży w wyniku poronienia to zjawisko powszechne (według WHO stanowi między 10 a 15 proc. wszystkich ciąż na świecie), kobiety zazwyczaj dowiadują się o podobnych doświadczeniach innych pań dopiero wtedy, kiedy same ronią.

Anna przed swoim własnym poronieniem nie słyszała, by jakąś bliską jej kobietę spotkało to samo. Dopiero gdy zaczęła otwarcie o swym bólu mówić, wyszło na jaw, że nie jest z tym doświadczeniem sama. – Dlaczego nie potrafimy rozmawiać na tak istotny temat, tylko cierpimy samotnie? – zastanawia się.

Katarzyna Kachel, autorka wydanej właśnie książki „Wszystkie moje straty. O ciąży, traumie i odzyskanym życiu”, zauważa, że tabuizacja tego problemu jest również wynikiem milczenia kobiet, które same doświadczyły straty. – Straty niemającej wsparcia społecznego i niezwiązanej z rytuałami. Wszystko to sprawia, że kobietom, które ronią lub rodzą martwe dzieci, wydaje się, że nie mają prawa do żałoby. One nawet nie dają sobie prawa do nazywania siebie matkami, choć cierpią jak matki – relacjonuje swoje rozmowy do książki Katarzyna Kachel.