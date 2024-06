„Kierowniczka krzyczała, a ja z każdą minutą czułam się coraz bardziej upokorzona”. Byli pracownicy CKE opowiadają o kulisach pracy

Ale krytycy uważają, że chciano tylko odtrąbić sukces reformy. – W roku wyborów CKE poszła tak daleko, że tematy wypracowań zwyczajnie nie sprawdzały nic – uważa dr Szeja. – Przykładowo wypracowanie pt. „Człowiek – istota pełna sprzeczności” wbrew zdrowemu rozsądkowi nie musi być o bohaterach, którzy są wewnętrznie sprzeczni, ponieważ zgodnie z opublikowanym na stronie CKE kluczem wystarczyło opisać dwóch ludzi lub dwie społeczności.

Niektórzy eksperci twierdzą, że na ogłoszonych oficjalnie zmianach nie poprzestano. – Wywierano też na nas naciski – mówi jedna z zeszłorocznych egzaminatorek, prosząc o zachowanie anonimowości (jej dane są znane redakcji). – Pamiętam pracę, w której uczeń popełnił siedem poważnych błędów na temat „Lalki”. Wszystkie można było zakwalifikować jako kardynalne. Byłam pewna, że zero punktów to formalność, ale usłyszałam: „Nie robimy tu »kardynała«, ale błędy rzeczowe”. Ja to zdanie usłyszałam od przewodniczącej zespołu egzaminatorów, a ona musiała coś podobnego usłyszeć od kogoś z komisji okręgowej. Kreowano propagandę sukcesu.

Jeśli tak było, to cel został osiągnięty. Egzamin w nowej formule, który w zeszłym roku zdawało ponad 150 tys. uczniów, okazał się rekordowo łatwy – zdało go w pierwszym terminie ponad 91 proc. uczniów, w tym aż 98 proc. z polskiego. MEN mógł ogłosić triumf, ale niektórzy eksperci nie gryźli się w język. „Egzaminatorzy tego nie powiedzą, bo się boją, ale (…) na poziomie podstawowym przechodziły koszmarki, bo trzeba było udowodnić sukces” – mówił w sierpniu 2023 r. „Wysokim Obcasom” polonista Paweł Łęcki. – To było zwykłe oszustwo CKE – mówi dziś dr Szeja.

A inni eksperci krytykują całą filozofię oceniania. – Błędy zlicza się mechanicznie, a egzaminator ma do dyspozycji „widełki”: bycie w takim przedziale daje tyle punktów, w innym tyle – referuje Renata Czaja-Zajder. – Wcześniej błędy miały różną wagę: powtórzenie wyrazu to nie to samo, co niezrozumiałe zdanie. Według obecnych kryteriów waga błędów jest jednak taka sama. Ten schematyzm sprawia, że prace napisane dość dobrze, ale z błędami, ocenione są pod względem poprawności tak samo nisko, jak prace kompletnie niekomunikatywne.

Sprawdzanie sprawdzających

Matura 2023 przyniosła też inny rekord: aż 41 tys. próśb o wgląd w arkusze od osób kwestionujących swój wynik, w tym ponad 12 tys., a więc ponad 4 tys. więcej niż rok wcześniej, w te z polskiego (jak będzie w roku obecnym, dowiemy się w wakacje). Wspomniany polonista Paweł Łęcki przytaczał historię, która obiegła Polskę: maturzystka oblała egzamin, złożyła więc odwołanie do OKE. Gdy to nie poskutkowało – do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Tym razem skutecznie, ale… za późno. Gdy dowiedziała się, że egzamin zdała, i to na ponad 70 procent, była już po teście poprawkowym. Minął też pierwszy termin rekrutacji na studia.