Nowa lista lektur promuje nieczytanie. Co zrobią nauczyciele?

PRZEMYSŁAW WILCZYŃSKI: Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło projekty okrojonych podstaw programowych. Niezadowolonych można znaleźć wśród nauczycieli różnych przedmiotów, ale najgłośniej protestują poloniści. Dlaczego?

Dariusz Martynowicz, polonista: Bo nie dotrzymano złożonych nam obietnic. MEN zapowiadał, że podstawa programowa zostanie okrojona o 20 procent – została zredukowana o znacznie mniej, chyba nawet nie 5 procent. Mówiono, że zmiany będą wprowadzane przy współudziale praktyków, co też okazało się nieprawdą.

Ogłoszona przez resort edukacji lista lektur to kolejny kanon promujący nieczytanie: nadal królują literatura staropolska, romantyczna, pozytywistyczna i tematyka narodowa, a więc to wszystko, co jest obce współczesnej młodzieży. Nie chodzi nam o to, by wyrugować klasykę, ale by zachować balans, a tego balansu po prostu nie ma. Kanon ma być nie tylko wyzwaniem intelektualnym dla ucznia i zanurzać go w kodzie kulturowym, ale przede wszystkim rozmiłować w czytaniu i pokazać, że obcowanie z książką jest wartościowym i ciekawym doświadczeniem. Nie da się tego zrobić tylko na Kochanowskim, Mickiewiczu, Słowackim i Żeromskim.

Niektóre tytuły jednak wypadły.

Z większych rzeczy, jeśli idzie o szkoły ponadpodstawowe, wyrzucono – mimo szumnych zapowiedzi – tylko „Konrada Wallenroda”, a „Nie-Boską komedię” przesunięto z poziomu podstawowego na rozszerzony. Z kolei w szkole podstawowej do projektu nowej listy wraca – ku zdumieniu wielu polonistów – „W pustyni i w puszczy”. Teraz młody człowiek musi przeczytać w całości „Quo vadis”, fragmenty „W pustyni…”, a do tego cały „Potop”!

Co powinno według Pana wypaść, a nie wypadło?

Na przykład „Odprawa posłów greckich”, której nie było w poprzedniej wersji rozporządzenia, a teraz powróciła. Czy nam się to podoba, czy nie, uczniowie współczesnej polskiej szkoły mają trudności z przeczytaniem trenu, a co dopiero pisanej takim językiem lektury. Zresztą „Odprawa…” to utwór estetycznie dość mierny, nie bardzo więc rozumiem, skąd przywiązanie do tej pozycji.