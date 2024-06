Kiedy się skończył Stephen King? Oto moja pochwała długotrwałych relacji

„Metallica skończyła się na »Kill’Em All«” – głosi popularny dowcip, którego potencjał komiczny bierze się naturalnie stąd, że Metallica tak naprawdę skończyła się na „czarnym albumie”. Każdy to przecież wie. Z jednym drobnym wyjątkiem – ja mianowicie uważam, że Metallica się od „czarnego albumu” zaczęła. No dobrze, żartuję, ale, jak wiadomo, w każdym żarcie jest tylko odrobina żartu, a reszta to prawda. Rzeczywiście, „czarny album” uważam za arcydzieło. Być może dlatego, że ukazał się w 1991 r., kiedy miałem ledwie trzynaście lat i życie nabierało niespotykanej intensywności. Wprawdzie moją największą muzyczną miłością było wówczas Depeche Mode, ale – dzisiaj już mogę się do tego bezpiecznie przyznać, taką mam przynajmniej nadzieję – kiedy tylko usłyszałem „Wherever I May Roam”, „The Unforgiven” oraz „Sad But True”, zrozumiałem, że świat się jednak nie kończy na „Personal Jesus”. I pomimo wszelkich obowiązujących w depeszowskiej subkulturze tabuizacji zacząłem „czarnego albumu” słuchać regularnie. Rzecz jasna, zawsze w stosownym odosobnieniu, żeby mnie przypadkiem nikt nie przyłapał. Słuchali tej płyty po kryjomu również inni depesze, a jakże, choć oczywiście zwierzaliśmy się sobie z tego niechętnie, z rzadka i wyłącznie tym, których uważaliśmy za najbliższych przyjaciół.

Przypomniałem sobie to dictum o „Kill’Em All” całkiem niedawno, kiedy wziąłem do ręki „Im mroczniej, tym lepiej”, najnowszy zbiór opowiadań mojego ukochanego Stephena Kinga. Owszem, w trakcie lektury towarzyszyły mi zupełnie inne emocje niż w tym samym, co premiera „czarnego albumu”, roku 1991. Bo tak się składa, że właśnie owego lata – ku wyraźnej trwodze babci oraz ciotki, sprawujących nade mną wakacyjny nadzór – samowolnie zakupiłem powieść „Misery” w księgarni w Podkowie Leśnej. Nie ukrywam, znęcony złowrogo-krwawą okładką…