Ja nie jestem Mesjaszem

To znaczy, że we wszystkich sprawach ludzkich i boskich ma on zawsze rację. A skoro jest się już Chrystusem, to dlaczegoż by nie zacząć czynić cudów – uzdrawiać, a nawet wskrzeszać umarłych. Jezus przecież powiedział: „Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć: w Moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami, węże będą brać do rąk, i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni”. Na szczęście ci cudotwórcy podchodzą do tych uprawnień wybiórczo i, przynajmniej u nas, nie eksperymentują z wężami ani z arszenikiem. Ostatnio znaleziono nowe pole do popisu: zaczęliśmy pouczać lekarzy co do koronawirusa. Podarujmy sobie przykłady, szkoda nerwów.

Z czasem do duchownych dołączyli świeccy i zaczęli nas wyręczać w uzdrawianiach, jak też egzorcyzmach, na które nagle wzrosło zapotrzebowanie. W związku z pandemią i...