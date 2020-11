Wtedy obudziły się wszystkie panny i przygotowały lampy. Głupie powiedziały do rozsądnych: »Podzielcie się z nami oliwą, bo nasze lampy gasną«. Ale rozsądne odpowiedziały: »O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie do sprzedawców i kupcie sobie«. Gdy one odeszły, przybył pan młody. Te, które były przygotowane, weszły z nim na wesele i drzwi zamknięto. Później przyszły pozostałe panny i wołały: »Panie, panie, otwórz nam!«. Lecz on im odpowiedział: »Zapewniam was, że was nie znam«. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”. Ta rada Jezusa odnosi się oczywiście do procesu rozszerzania się królestwa niebieskiego tu na ziemi. A konkretnie: do sposobu przygotowania się na powtórne Jego przyjście. W opowiadaniu o pannach mądrych (roztropnych) i głupich (nieroztropnych) mamy do czynienia z dwiema grupami oczekujących na przyjście Jezusa. Jedni czynią przygotowania na to...