Ks. Adam Boniecki: Medytacje Drogi Krzyżowej

Stacja I

Pan Jezus skazany na śmierć

Proces. W tym procesie sporo patetycznych gestów i demagogii. Ukryte za gestami i słowami niepewność i strach Piłata, nienawiść i strach uczonych w Piśmie i kapłanów, prymitywizm i strach tłumu. Jezus skazany na śmierć.

Wyrok śmierci – bezsilność silniejszego wobec obecności, której silniejszy nie może znieść, której się lęka, więc tę obecność usiłuje unicestwić. Każdy wyrok śmierci. Wyrok na Syna Bożego w sposób szczególny. Wówczas i teraz. We wszystkich wyrokach śmierci jest obecny tamten wyrok: unicestwić Boga. Oczywiście, nikt się do tego nie przyzna: ani człowiek wierzący (jakże on mógłby dążyć do unicestwienia Boga?), ani niewierzący (unicestwić kogoś, kogo nie ma?).

Unicestwiany jest wróg, przestępca, terrorysta, psychopata, inny (Żyd, Hutu), bogacz, wróg klasowy – nigdy człowiek, nigdy dziecko Boże,...