Domowy włóczykij kulturalny (VI)

W środowe wieczory warto zaglądać na facebookowy profil obchodzącego właśnie 90. urodziny Muzeum Sztuki w Łodzi. Zaproszeni do audycji artyści – a dotychczas byli to Wojciech Bąkowski, Alex Freiheit, Michał Libera i Dominika Olszowy – czytają i na nowo interpretują, często także wizualnie, teksty Katarzyny Kobro, Władysława Strzemińskiego i Debory Vogel. W najbliższą środę o godzinie 19.00 łódzki kurator i społecznik Marcin Polak przeczyta fragmenty książki poświęconej legendarnej łódzkiej galerii niezależnej „Galeria Wschodnia. Dokumenty 1984-2017 / Documents 1984-2017”. Wszystkie odcinki „Czytanek” dostępne są na stronie Muzeum.

Na kanałach Sinfonietty Cracovii jest już natomiast kilkanaście nowych nagrań opracowanych we współpracy z Sinfonietkowym Chórem Dziecięcym. To piosenki polskich kompozytorów, od Jerzego Wasowskiego po Krzysztofa Pendereckiego, przygotowane w dwóch wersjach – do słuchania i jako karaoke, do wspólnego śpiewania z dziećmi. Sinfonietta przygotowała także coś dla starszych słuchaczy – niedostępne wcześniej w internecie nagrania koncertowe ze szczególnym uwzględnieniem utworów Ludwiga van Beethovena, w ramach jubileuszu 250-lecia narodzin kompozytora.

Z kolei w każdą sobotę w ramach akcji „Domówka z Dwójką” wysłuchać można półgodzinnego, kameralnego koncertu – równocześnie na antenie Programu 2 Polskiego Radia i w mediach społecznościowych stacji. Dotąd wystąpili między innymi Maja Kleszcz i Wojtek Krzak oraz Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz. Już 9 maja na kolejnej „Domówce” pojawi się duet perkusyjny – Miłosz Pękala i Magdalena Kordylasińska-Pękala. Specjalne programy przygotowują także Marcin Zdunik, Paweł Romańczuk (Małe Instrumenty), Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna, Aga Zaryan i Michał Tokaj oraz Agnieszka Budzińska-Benett. Wszystkie dotąd transmitowane koncerty dostępne są na YouTubie.

Film YouTube: domowka_z_dwojka_jakub_jozef_orlinski_i_aleksander_debicz

Codziennie pół godziny przed północą Marcin Wicha na swoim profilu na Facebooku czyta jedną stronę „Emmy” Jane Austen (warto przypomnieć sobie także fragmenty „Rzeczy, których nie wyrzuciłem” Wichy poświęcone tej powieści), natomiast aktor Andrzej Seweryn nagrał już bajki profesora Leszka Kołakowskiego, wiersze Jana Brzechwy, Ludwika Jerzego Kerna i opowiadania ks. Jana Twardowskiego – wszystkie odcinki codziennych lektur obu panów dostępne są w mediach społecznościowych.

W nadchodzącym tygodniu czeka nas także kilka interesujących spektakli teatralnych. Teatr Modrzejewskiej w Legnicy 9 maja o godz. 20:00 pokaże w sieci „Nowy Dekameron” wg nowel Giovanniego Boccaccia, 10 maja krakowski Stary Teatr przypomni „Sprawę Gorgonowej” w reż. Wiktora Rubina a 12 maja na kanałach TR Warszawa „R.I.P. KORE” w reż. Katarzyny Minkowskiej – inspirowana streamingami on-line oraz mitami greckimi opowieść o wiecznym cyklu życia rozgrywająca się w wirtualnych przestrzeniach. Jej głównymi bohaterami są użytkownicy o nickach @korexanax01 i @narkissos_the_boy poszukujący miejsca wśród światłowodów internetowego Eleusis.