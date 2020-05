Ćwicz dystans społeczny...

I nie daj się zwieść pięknej pogodzie: w nowojorskim Domino Park ludzie usiedli w namalowanych na trawie kręgach, by zachęcać innych do przestrzegania restrykcji. Burmistrz upomina osoby bez maseczek spotykające się np. pod barami. Nowy Jork to wciąż jedno z głównych ognisk epidemii w USA: choć spada tu liczba nowych infekcji, nadal codziennie przybywa ponad tysiąc chorych na COVID-19. Do końca minionego weekendu w mieście zmarło ponad 20 tys. osób (w całych Stanach ponad 90 tys.: to prawie dwa razy tyle, ilu Amerykanów zginęło w wojnie wietnamskiej). W większości stanu Nowy Jork restrykcje obowiązują do 28 maja, z możliwością przedłużenia.

Na zdjęciu: nowojorski Domino Park, 15 maja 2020 r. ©(P)