Choć pragniemy, nie zobaczymy ani jednego dnia Syna Człowieczego – sam to przepowiedział

Bracia Jezusa i jego Matka, opowiada Marek, nasłuchawszy się niestworzonych rzeczy o nim, postanowili przywołać go do porządku. Mówiono, że Jezusa opętał Belzebub i jego mocą egzorcyzmuje ludzi. Zastali Jezusa, gdy adwersarzom wykazywał brak logiki w tym, co mu zarzucają. Nic to nie dało, gdyż jego adwersarzom nie chodziło o prawdę, ale o pozbycie się Jezusa. Święcie wierzyli, że nikt poza nimi nie zna prawdy o Bogu. Taką postawę Jezus określił jako bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Ten spór trwa do dzisiaj.

W ubiegłym roku pięciu kardynałów zarzuciło papieżowi Franciszkowi, że podaje w wątpliwość niezmienność kościelnej doktryny. Franciszek odpowiedział, że niezmienny jest tylko Bóg, a nie opowiadanie o nim. „Teraz widzimy niewyraźnie jak w zwierciadle, potem będziemy oglądać twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, potem poznam tak, jak sam zostałem poznany. Teraz więc trwają wiara, nadzieja i miłość – te trzy. Z nich zaś największa jest miłość”. A to znaczy, że niezmienność Kościołowi zapewnia zmienność. Kościół jest przecież żywym organizmem Jezusa, Syna Bożego, w którym splatają się, jak w każdym człowieku, wszelka wymiarowość z bezwymiarowością. Na nic się więc zda cofanie się do początku czy ucieczka do przodu. I tak członkowie amerykańskiej sekty wężowników, wychodząc od słów Jezusa, biorą do rąk, z fatalnym skutkiem, jadowite węże.