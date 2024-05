Czy cuda się zdarzają? Watykan opublikował dokument o zjawiskach rzekomo nadprzyrodzonych

Znamienne są wskazówki, na podstawie jakich kryteriów instytucje określone w dokumencie mają wydawać ocenę. Wśród negatywnych Dykasteria wymienia nie tylko błędy doktrynalne i pomyłki co do faktów, lecz także „ducha sekciarskiego”, psychopatologie związane z zaangażowaniem w dane wydarzenie i tendencje do osiągania osobistych korzyści przez głosicieli rzekomych objawień. Ważne przy tym, że nie chodzi tylko o korzyści majątkowe, ale także o wykorzystywanie rzekomego objawienia do dominacji nad innymi ludźmi (w tym miejscu ujawnia się jednocześnie największa słabość dokumentu: jako jedno z pozytywnych kryteriów wymieniono „stałą uległość wobec władzy kościelnej” odbiorców rzekomych objawień; watykańska Dykasteria krytykuje chęć dominacji nad innymi ludźmi, ale sama od języka dominacji nie umie się uwolnić).

Autorzy „Norm postępowania w rozeznawaniu domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych” stanęli przed trudnym zadaniem. Z jednej strony przywiązywanie wagi do nadzwyczajnych nadprzyrodzonych zjawisk jest jednym z istotnych elementów pobożności ludowej, drogiej papieżowi Franciszkowi. Z drugiej strony niesie ze sobą wiele negatywnych zjawisk i pozostaje w napięciu z rdzeniem objawienia nowotestamentowego, które głosi absolutną bliskość Boga w zwykłej codzienności życia. Watykańskie „Normy...” wyraźnie krytycznie odnoszą się do religijności poszukującej nadzwyczajnych cudów. Potrzeba intensywnego religijnego przeżycia jest jednak na tyle silna, że krytyczne normy tu nie wystarczą. Trzeba umiejętnie pomagać wierzącym zmierzać ku głębokiemu doświadczeniu religijnemu dostępnemu zawsze, niezależnie od zwykłości lub nadzwyczajności chwili.