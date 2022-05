A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa” – mówi o zbawionych „braciach” św. Jan w Apokalipsie (zob. Ap 12, 11). Liturgia przypomniała nam ten tekst w święto św. Andrzeja Boboli.

Zwyciężyli – najpierw i przede wszystkim – dzięki krwi Baranka. To sformułowanie wywołuje z naszej pamięci inne, zapisane przez św. Pawła w Liście do Rzymian: „Lecz we wszystkim tym odnosimy zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował” (zob. Rz 8, 37).

Zło zwyciężają ci, którzy znają Baranka, który ich umiłował – umiłował ich aż po przelanie swojej krwi. Doświadczywszy tej miłości, nie dają się pobić złu – nie dają sobie narzucić ani działania, ani (tym bardziej) myślenia swoich prześladowców. Nie kapitulują przed złem i nie przyznają mu racji. Nie żałują czynionego dobra i nie wyzywają swojego odbicia w lustrze od frajerów i nieznających życia, przetrąconych...