Grzech przeciwko Duchowi Świętemu

„Uczeni w Piśmie mówili o Jezusie: Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im: Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać (…). Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego” (zob. Mk 3, 22-30). Jezus wypowiada się równie mocno, co konkretnie. Z Jego wypowiedzi można wyprowadzić trzy ważne zasady życia wspólnego (w Kościele, w państwie, w rodzinie, w pracy, we wspólnocie uniwersyteckiej etc.).

Zasada pierwsza: Nie można „Szatanem wyrzucać Szatana”. To znaczy: Nie zwycięża się zła – złem! Zło zastosowane przeciw złu nie likwiduje go, lecz drastycznie się potęguje. Zło zwycięża się dobrem. Jak przypomina św. Paweł w Liście do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21). Daję się zwyciężyć złu wcale nie wtedy, gdy ono ma nade mną zewnętrzną przewagę, lecz kiedy narzuci mi swoją logikę myślenia i działania. Kiedy przyznam złu rację, a jego metody uznam za jedynie skuteczne.

Zasada druga: Tak królestwo, jak i dom wewnętrznie skłócone – nie mogą się ostać. To znaczy: Nie wprowadzaj podziałów! Nie prowokuj kłótni! Nie dziel! Dobrze jest w tym kontekście przypomnieć mocny fragment Księgi Przysłów, mówiący o siedmiu sprawach, które Bóg „ma w nienawiści”. Tak! Są rzeczy, które Bóg, będący miłością (!), ma w nienawiści. Wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, co wylały krew niewinną, serce knujące złe plany, nogi, co biegną prędko do zbrodni, świadek fałszywy, co kłamie, i ten, kto wznieca kłótnie wśród braci (Prz 6, 16-19).

I zasada trzecia – opatrzona przez Jezusa najmocniejszą przestrogą: Nie nazywaj diabelstwem tego, co jest z Ducha Świętego! Nie nazywaj dobra złem! Nie oczerniaj miłości i nie oskarżaj jej o nienawiść! Św. Tomasz z Akwinu uczył: „Każda prawda – przez kogokolwiek powiedziana – pochodzi od Ducha Świętego”. Dobro, które zdziałał mój przeciwnik – a nawet wróg – jest dobrem! Miłość jest miłością. I prawda jest prawdą. Nazywanie diabelstwem tego, co jest z Ducha Świętego, jest straszne. I naprawdę przeraża to, jak często mamy z tym do czynienia – od naszych wewnętrznych sporów kościelnych poczynając!

Choć rzecz sama oczywiście nie dotyczy jedynie Kościoła. Wszystkie trzy zasady można i należy (!) odnieść do każdej formy życia społecznego: Nie zwalczaj zła złem; nie pogłębiaj podziałów; nie nazywaj szatańskim tego, co jest z Boga! Myślę choćby o tym, jak dalece zmieniłaby się Polska, gdyby te trzy zasady wyznaczyły dyscyplinę nadchodzących kampanii wyborczych.