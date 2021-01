Wynalezienie miłości

To Safona pierwsza nazwała erosa »słodko-gorzkim«. Nikt, kto był zakochany, nie będzie się z nią spierał” – tak zaczyna się ta wspaniała książka, dzieło poetki i zarazem filolożki klasycznej, znawczyni i tłumaczki literatury greckiej. Co jednak oznacza słowo glykypikron? Jak tłumaczyć zawartą w nim sprzeczność? I czym właściwie jest eros? Krążymy wokół tych pytań, wokół paradoksalnej relacji między słodyczą i goryczą, rozkoszą i bólem, wokół paradoksu doświadczenia miłosnego. Wczytujemy się wraz z autorką w teksty greckich poetów i dramaturgów, w „Fajdrosa” Platona, w romans pasterski Longosa i „Opowieść etiopską” Heliodora, ale wracamy także do Stendhala, Kierkegaarda, Flauberta, Lwa Tołstoja, Virginii Woolf i Yasunariego Kawabaty. Oszałamiająca to jest przygoda. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyjątkowym narzędziem stał się alfabet grecki? I jak ta wyjątkowość...