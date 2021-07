Władcy przestrzeni

Od początku roku do końca kwietnia, jak podał niedawno GUS, wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 111,5 tys. mieszkań. To aż o 46,4 proc. więcej niż w pierwszych czterech miesiącach 2020 r., który przecież też był dla budownictwa bardzo udany. Ubiegłoroczna gorączka mieszkaniowa zaowocowała w okresie styczeń–kwiecień br. oddaniem do eksploatacji 70,7 tys. lokali (wzrost o przeszło 30 proc. rok do roku). W centrach niemal wszystkich dużych miast znikają ostatnie skrawki niezagospodarowanego terenu.

Pomimo cen, które osiągnęły niewidziany dotychczas poziom, popyt na mieszkania nadal przewyższa podaż, a to może oznaczać, że zapowiadane od dawna pęknięcie bańki spekulacyjnej na krajowym rynku nieruchomości jeszcze długo nie nastąpi. W publicznej debacie o jej konsekwencjach przewija się wątek drożyzny, która coraz bardziej wydłuża młodym Polakom ścieżkę do pierwszej...