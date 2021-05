Jak ci się mieszka

EWELINA BURDA: Dobrze nam się mieszka?

MAGDALENA MILERT: Gdybyśmy zapytali o to Polaków, pewnie powiedzieliby, że są zadowoleni z tego, jak mieszkają. Bo bardzo chcieliby być. I często wstyd nam się przyznać, że mieszkamy źle. Trochę chodzi też o to, że nie wiemy, iż mieszkamy w substandardzie. Kiedy mówi się o tym, że nasze mieszkania to półprodukty, jak ograniczona jest do nich dostępność, jak duże jest przeludnienie – to pojawiają się głosy w stylu: „A my mieszkaliśmy w pięć osób w kawalerce i wszyscy się wychowaliśmy”. I zarzuty, że młodzi ludzie dziś są tylko roszczeniowi. A prawda jest taka, że mieszkamy niezbyt dobrze i to widać w statystykach.

40 procent Polaków jest w luce czynszowej – są zbyt bogaci, żeby mieszkać w lokalach socjalnych lub komunalnych, ale też zbyt biedni, żeby dostać kredyt na własne mieszkanie.

To pokazuje skalę...