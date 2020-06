Wielki klasyczny błękit

Jeden dziewięć kreska cztery zero pięć dwa. Wklepcie do wyszukiwarki tę sekwencję znaków, a dowiecie się, w jakim roku żyjecie. Rok pod znakiem classic blue, klasycznego błękitu: tak się nazywa po ludzku kolor zakodowany cyframi 19–4052 w skali firmy Pantone. To monopolista klasyfikacji barw, król palety, władca naszych zieleni, brązów, żółcieni, fioletów, czerwieni. Jedyne, czego nie zdołał zamknąć w komnacie swoich patentów, to tęcza. Biedaczka zmyka płochliwie po deszczu z obawy, żeby nie dopadli jej prawnicy z pozwem o nieuprawnione korzystanie z własności intelektualnej.

Jak na króla przystało, Pantone co roku oznajmia poddanym, jaki będzie kolor danego roku. „Nasze czasy wymagają zaufania i wiary. Tego rodzaju stałość i pewność wyraża klasyczny błękit, solidny i niezawodny odcień, na którym zawsze możemy polegać. Motywuje nas, by sięgać wzrokiem poza to, co oczywiste, by...