Trybunał w Strasburgu przyznał im rację, że państwo ma chronić obywateli przed skutkami zmian klimatu. Kim są szwajcarskie „klimaseniorki”?

Ale wniosku Szwajcarek o „zaprzestanie zaniedbań w ochronie klimatu” szwajcarski rząd nie rozpatrzył. Kobiety poszły więc dalej – do Federalnego Sądu Administracyjnego. Ten ich pozew oddalił. Tak samo uczyniła kilka miesięcy później najwyższa krajowa instancja w Lozannie.

Wyglądało, jakby w walce przeciwko Goliatowi były skazane na porażkę. Ale klimaseniorki, doświadczone na górskich szlakach, były gotowe na długi marsz.

Wspólnota dodaje otuchy

Rosemarie idzie w ciszy, prawie się nie odzywa. Z wypchanym plecakiem i szalem przewieszonym przez szyję stąpa uważnie, krok po kroku, kamień po kamieniu. Jej prosto ścięta grzywka w kolorze pereł odsłania łagodne jasne oczy.

Nie chce rozmawiać w trakcie wędrówki. Ale kiedy zatrzymujemy się na odpoczynek i posiłek, zaczyna opowiadać sama.

Polityczną inicjację przeszła w latach 70. XX w., gdy działała w ruchu feministycznym, już wtedy mocno skupionym wokół postulatów związanych z ochroną środowiska. Razem z grupą aktywistek protestowała m.in. przeciw budowie elektrowni atomowej Kaiseraugst. Wtedy się udało, elektrownia nie powstała.

Później Rosemarie wyhamowała. Przez 12 lat była, jak mówi, matką w domu: – Nasłuchałam się wtedy, że muszę być aktywna zawodowo, bo przecież feministka nie powinna siedzieć w domu. Ale to chyba jest bardziej skomplikowane.

Kiedy dzieci podrosły, działała, gdzie się dało, w organizacjach pozarządowych, grupach kobiecych, stowarzyszeniach związanych z Kościołem: – Wstawiałyśmy się za wprowadzeniem ograniczenia prędkości ruchu drogowego w miastach. Szyłyśmy torby z juty, żeby zastąpić czymś plastik. Ważne, że robiłyśmy to razem. Jak się chce mieć na coś wpływ i działa się samemu, szybko można popaść we frustrację. Wspólnota motywuje, dodaje otuchy i sprawia, że łatwiej jest być konsekwentną.

Kobiety uratują planetę

Rosemarie mówi, jak istotne dla kobiet jej pokolenia jest to, że mogą się oddać ważnej sprawie. Niektóre po 1971 r. – dopiero wtedy w Szwajcarii kobiety dostały prawo wyborcze – poszły do polityki, zajmowały ważne stanowiska, robiły karierę, nauczyły się korzystać ze swojego głosu i zyskały narzędzia, by opowiedzieć swoją historię. Inne z różnych powodów nie wypłynęły na szerokie wody. Pozostały w prozie życia.

Ona wybrała rodzinę. Prywatnie i zawodowo, bo doradza też innym, jak wychowywać dzieci i jak dobrze żyć w związkach. A teraz współprzewodniczy stowarzyszeniu klimaseniorek.

Rosemarie wierzy, że to kobiety uratują planetę. Choć niektórzy reagują na nie agresją. – Dostajemy anonimowe maile, że jesteśmy czarownicami i szkoda, że nie skończyłyśmy jak one. Albo że powinnyśmy zajmować się wnukami i piec ciasta. Tylko że my to wszystko i tak robimy! – oponuje.

Idą więc dalej i twierdzą, że zaniedbując ochronę obywateli przed katastrofą klimatyczną, Szwajcaria łamie prawa człowieka – powołują się przy tym na prawo do życia i zdrowia gwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Do Strasburga

Zawiedzione nadzieje w kraju zaprowadziły je aż do Strasburga. Jako osoby bezpośrednio narażone na zdrowotne skutki zmian klimatycznych, obwiniły swoje państwo o opieszałość we wdrażaniu odpowiedniego prawodawstwa, aby katastrofę jeśli nie zatrzymać, to chociaż opóźnić.

Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął ich skargę pod koniec 2020 r.

Kiedy w 1968 r. rząd zarekomendował parlamentowi podpisanie konwencji o prawach człowieka, kobiety w Szwajcarii nie miały jeszcze prawa głosu. Tysiące z nich wyszły wtedy na ulice w tzw. marszu na Berno, z gwizdkami i hasłem „Prawa kobiet są prawami człowieka”.

Najstarsze z dzisiejszych klimaseniorek wchodziły wtedy w dorosłość. Dziś, ponad pół wieku później, skarżą państwo, powołując się na tę samą konwencję (Szwajcaria ratyfikowała ją w końcu w 1974 r.) i ponownie domagając się swoich praw.

– Wcześniej mało kto brał nas na poważnie. Strasburg zmienił wszystko. Usłyszał o nas cały świat – mówi Rosemarie, żegnając się z resztą grupy. Zna swoje granice. Dalej w górę pójdziemy bez niej.

W ostatnich kilometrach wędrówki towarzyszy mi Annemarie. Gdy jej mąż żył, chodzili razem po górach. Teraz wróciła na szlaki z klimaseniorkami. W grupie jest raźniej.

Pytam, co takiego robią Szwajcarki, że tak długo pozostają w dobrej formie. – Cierpią – odpowiada z powagą Annemarie. I nie jestem pewna, czy chodzi jej o skurcze łydek, czy o coś zupełnie innego.

Ciąg dalszy nastąpi

W wyroku ogłoszonym 9 kwietnia 2024 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał rację klimaseniorkom. Orzekł, że zgodnie z 8. artykułem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – stanowiącym o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego – państwo ma obowiązek ochrony obywatelek i obywateli przed skutkami zmian klimatu zagrażającymi ich zdrowiu, dobrobytowi i jakości życia.

Ponadto trybunał uznał, że zostało naruszone prawo do rzetelnego procesu sądowego. To oznacza, że Szwajcarki będą mogły raz jeszcze ubiegać się o rozpatrzenie ich sprawy w kraju.

Tekst jest fragmentem książki naszej szwajcarskiej współpracowniczki Agnieszki Kamińskiej pt. „Złota klatka? O kobietach w Szwajcarii”, która z końcem maja ukazała się nakładem Wydawnictwa Poznańskiego.