Po co są Alpy

Mieliśmy tyle samo lat i pochodziliśmy z dwóch światów. Jego przynależał do gór. Mój rozciągał się między górami a miastem. Ja bywałem w górach, on tam był. Zasadnicza różnica. Choć i poza nią dzieliło nas niemal wszystko – ja z biednego kraju, on z bogatej Szwajcarii, ja z rodziny dziadka-naukowca, on z wielodzietnej pastersko-rolniczej.

Do położonej na pasterskiej hali chaty przyjaciół dziadka, którą opiekowała się rodzina Josta, można było dojść tylko pieszo. Szło się mniej niż godzinę. Zimą mogła ją zmieść lawina – myślałem. Ale dziadek mówił, że koszenie pastwisk zmniejsza takie zagrożenie. Hala zaś pachniała skoszoną trawą.

Od Josta przychodziły potem listy. Pisał, jak na imię mają cielaki, które przyszły na świat w tamtym roku. To mógł być początek pięknej przyjaźni. Ale nie spotkałem Josta w dorosłym życiu, bo nie wróciłem już do Elm – w okolicy nie było...