Między Bugiem a prawdą: czy jesteśmy bezpieczni? Czy NATO obroni Polskę?

W 2023 r. spośród 30 ówczesnych krajów NATO tylko 10 przeznaczało na obronność powyżej 2 proc. swego PKB, czyli minimum ustalonego wspólnie podczas walijskiego szczytu sojuszu w 2014 r. Bezsprzecznym liderem jest Polska, która na ten cel wydała w zeszłym roku 3,9 proc. PKB. Na drugim miejscu plasowały się USA (3,49 proc.); podium zamykała Grecja z 3,1 proc. PKB.

Nie brak jednak krajów, które ledwie przekraczają poziom 1 proc. (Hiszpania 1,26 proc., Słowenia 1,35 proc.). Symboliczne pod tym względem są Niemcy, najludniejszy i najzamożniejszy kraj Europy, który na obronność wydał w zeszłym roku ledwie 1,57 proc. PKB. W efekcie, jak pisał w grudniu tygodnik „Der Spiegel”, wyposażenie niemieckich wojsk lądowych w różny sprzęt, „od systemów artyleryjskich po namioty”, oscyluje dziś na poziomie 60 proc. ich zapotrzebowania.

Czas nagli, gdyż Rosja już właściwie zaatakowała NATO. Jej agenci przeprowadzili kilka skrytobójczych zamachów w Wielkiej Brytanii, do tego dopisać trzeba hybrydowe działania, które, jak wiemy dzisiaj, walnie przyczyniły się do referendalnej decyzji o brexicie. Na terenie Czech doszło do wybuchu magazynu amunicji, który tamtejsza policja wiąże z aktywnością rosyjskiej agentury. Niemal każdego dnia mamy też do czynienia z prowokacjami rosyjskiego lotnictwa, które z wyłączonymi transponderami zbliża się do natowskiej przestrzeni powietrznej i zmusza sojuszników do poderwania maszyn. W 2015 r. tureckie lotnictwo zestrzeliło nawet rosyjski bombowiec SU-24, który naruszył przestrzeń tego kraju. Dlatego NATO jako całość i Polska jako jego członek musi – podkreśla Justyna Gotkowska – szykować się na różne scenariusze. Od dywersji, przez hybrydowe ataki „zielonych ludzików” na pograniczu z Białorusią, po pełnoskalowy konflikt.

– Ten ostatni wydaje mi się obecnie najmniej realny, ale Rosja pokazała już, że gra tak, jak pozwala jej przeciwnik. Wiele przemawia za tym, że w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat Kreml nie zdąży odbudować zdolności militarnych, które stracił w Ukrainie. To czas, który Polska musi wykorzystać dla wzmocnienia swojej armii oraz naszej pozycji międzynarodowej. Jeśli tego nie zrobimy, może się okazać, że Rosja kolejny raz zagra w ciemno i postanowi sprawdzić, z jak silnym przeciwnikiem ma do czynienia – mówi Gotkowska.

Para bellum

W ramach tych przygotowań nie może zabraknąć pracy nad zmianą naszego stosunku do obronności. Żyjemy w kraju, który w poprzedniej wojnie stracił niemal 6 mln obywateli, a zburzeniu uległo 180 tys. budynków. Społeczeństwo nawet kilka pokoleń później nosi w sobie zaszytą wojenną traumę, ale nie przekłada się to na poczucie, że warto być przygotowanym na najgorsze. Mamy raczej niechęć do posiadania broni palnej, lekceważenie szkoleń z bezpieczeństwa i pierwszej pomocy albo przyzwolenie, by samorządy nie inwestowały w miejskie schrony.

Polacy faktycznie nie palą się też do walki – tak wynika z badania IBRiS przeprowadzonego w grudniu na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Na pytanie, co zrobilibyśmy w przypadku ataku zbrojnego Rosji na Polskę, 29 proc. ankietowanych zadeklarowało gotowość pomocy, np. jako wolontariusz w szpitalu. 15,7 proc. badanych odpowiedziało, że zaciągnie się na ochotnika do wojska. Jednak aż 37,4 proc. chciałoby się ewakuować z kraju, a co piąty Polak (22 proc.) w obliczu obcej agresji nie zrobiłby nic.

Mniej problemów nastręcza nam odpowiedź na pytanie, czy Polska, wzorem niektórych krajów NATO, powinna przywrócić zawieszony 15 lat temu pobór. W badaniu przeprowadzonym jesienią ub. roku na zlecenie Akademii Sztuki Wojennej aż 60 proc. respondentów odpowiedziało, że nie wierzy, iż kolejny rząd odważy się wprowadzić obowiązkową zasadniczą służbę wojskową dla wszystkich obywateli. Granice dopuszczalnej dla Polaków kohabitacji armii ze społeczeństwem wyznacza, jak pokazało to samo badanie, pomysł cyklicznych ćwiczeń wojskowych dla mężczyzn do 35. roku życia.