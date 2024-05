Ocalić życie, może swoje własne. Polemika z tekstem „Sondaż CBOS: nie jesteśmy skorzy do obrony przed Rosją”

Odpowiedź na pytanie, w którym nie ma przestrzeni na wyjaśnienie swoich motywacji (można było wybrać tylko jedną z sześciu narzuconych przez badaczy odpowiedzi), trudno nazwać „nieubłaganym faktem”. Szczególnie kiedy pyta się o sprawy życia i śmierci.

Wprawdzie Polacy ufają wojsku, ale już nie rządowi (badanie CBOS z lutego, „Komu ufają Polacy”), który tym wojskiem steruje. Dodatkowo, jak zauważa sam Kęskrawiec, szkolenia kadry wojskowej nie idą dobrze, a armia jest mała. Czy niechęć do ryzykowania własnym życiem w takiej sytuacji musi wynikać z egoizmu?

We wszystkich badaniach Polacy mówią o tym, że najważniejsza jest dla nich rodzina. Tymczasem pytania w sondażu CBOS-u brzmią, jakby to one były wyabstrahowane z rzeczywistości przez „indywidualistyczną kulturę” – żadne z nich nie mówi niczego o bezpieczeństwie rodziny, dotyczą wyłącznie indywidualnych postaw. Być może gdyby zapytano Polaków, czy podjęliby walkę zbrojną, wiedząc, że ich rodzina jest bezpieczna (w bezpiecznej części kraju; na uchodźstwie etc.), więcej osób odpowiedziałoby twierdząco? Widzieliśmy, że wielu Ukraińców w lutym 2022 roku przywiozło do Polski swoje rodziny, po czym wrócili bronić ojczyzny.

„Nie jestem człowiekiem, który uważa, że ludzi należy zmuszać do bohaterstwa” – pisze Kęskrawiec, zaraz jednak dodaje: „Nie potrafię pojąć ludzi, którzy gotowi byliby tak po prostu zostawić wszystko, co ich ukształtowało, zupełnie bez walki”.

Mam wrażenie, że w dramatycznej sytuacji wojny nic nie dzieje się „tak po prostu”. Mężczyźni i kobiety stają wtedy przed konfliktem wielu wartości. Chronić najpierw rodzinę czy granicę? Spełnić obowiązek wobec dzieci czy ojczyzny? Oddać życie czy zabić?

„Tyle wiemy o sobie, / ile nas sprawdzono”, pisała Wisława Szymborska w wierszu „Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej” i ostatecznie rzeczywistość może zweryfikować sondaże (oby nigdy to nie nastąpiło). Patrząc jednak na ich wyniki, zadaję sobie pytanie o to, jakie lęki, wartości, cechy charakteru, możliwości stoją za tymi odpowiedziami. I jak na ich poprawę – zwiększenie liczby osób gotowych bronić ojczyzny zbrojnie – może wpłynąć państwo polskie, umacniając w Polkach i Polakach poczucie, że armia jest silna, dowództwo kompetentne, plany ewakuacyjne gotowe, wsparcie partnerów międzynarodowych pewne.

Jeśli w pytaniu de facto o to, czy jesteś gotów oddać życie za polską niepodległość (bo już nie za Polskę: jako Polacy mamy doświadczenie narodu bez państwa), nie damy sobie możliwości odpowiedzi zaczynającej się od słów „To zależy...”, możemy skazać się na powtarzanie innego poza rosyjskim imperializmem polskiego przekleństwa, trafnie opisanego słowami Adama Mickiewicza: „Ja z synowcem na czele, i − jakoś to będzie”.

Może pytanie powinno brzmieć: „Czy jesteś gotów ocalić życie za polską niepodległość?”.