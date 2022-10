Rycerz Jedi na Downing Street

Przed dwoma laty to zdjęcie obiegło media: ówczesny minister finansów Rishi Sunak zapala „dipa”, lampki oliwne na progu swojego domu przy Downing Street 11. Tam mieszka, tuż obok siedziby premiera przy Downing Street 10.

Zapalenie lampek przy wejściu do domu to tradycja związana z diwali, świętem światła, obchodzonym przez wyznawców hinduizmu. Sunak podkreśla często, jak ważna jest dla niego wiara, i że hinduizm to część jego tożsamości, z której jest dumny.

Tamto święto odbywało się w ramach pandemicznych restrykcji, bez spotkań z bliskimi. W tym roku diwali, symbolizujące zwycięstwo światła nad ciemnością, dobra nad złem i wiedzy nad ignorancją, nabrało dla brytyjskich hinduistów dodatkowej wagi: Sunak właśnie wprowadził się na Downing Street 10. Ma 42 lata i jest najmłodszym brytyjskim premierem od końca XVIII w. Jest też pierwszym premierem pochodzącym z mniejszości...