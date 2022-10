Dlaczego Liz Truss zrezygnowała i co dalej z Wielką Brytanią

Liz Truss objęła stanowisko premiera na początku września – od tamtego deszczowego poranka minęło jedynie 45 dni. W swoim oświadczeniu Truss stwierdziła, że rezygnuje, bo nie jest w stanie realizować mandatu, na podstawie którego została wybrana na przewodniczącą Partii Konserwatywnej.

Za tym ogólnikowym stwierdzeniem kryje się bezprecedensowy chaos ostatnich trzech tygodni, który rozpoczął się od zapowiedzi cięć podatkowych, ogłoszonych w tzw. „minibudżecie” ministra finansów Kwasi Kwartenga. W jego i pani premier zamyśle miało to zwiększyć atrakcyjność Wielkiej Brytanii dla inwestorów i pobudzić wzrost gospodarczy. Rynki jednak zobaczyły tylko powiększającą się w niekontrolowany sposób dziurę budżetową i zareagowały bardzo nerwowo. Funt w relacji do dolara spadł do poziomu najniższego od 37 lat, a Bank Anglii musiał interweniować, skupując długoterminowe obligacje rządowe....