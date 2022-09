Przez ściśnięte gardło. Felieton Zuzanny Radzik

Kto z nas patriotycznych wzruszeń nie nauczył się w szkole? W końcu gdzie, jak nie w szkole, uczymy się być częścią większej całości albo ciut od niej dystansować? W moim przypadku polonistka z podstawówki nieco przesadzała, wzruszając się do łez każdym wierszem o cierpieniu Polaków i wojnie. Czternastoletni, siedzieliśmy w ławkach skrępowani jej płaczem, czując, że nasze dorastanie musi oznaczać krytyczny dystans do wyciskaczy łez. I już w liceum było jasne, że wzruszać się sprawami kraju nie wypada. Nowocześni jesteśmy przecież. Dla równowagi było jednak harcerstwo, ten dziwny szacunek do ognia i munduru, poczty sztandarowe, hymn i honor wciągnięcia flagi na obozowy maszt. No i gawędy przy ognisku, czasem zbyt pouczające czy ckliwe, ale pasujące do dziwnego nastroju takich chwil. Mam w sobie wyhodowany taki mięsień wzruszeń patriotycznych, nic nie poradzę.

Tylko nie mam go...