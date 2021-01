Przestroga

Według mnie ta, która zabrzmiała we fragmencie Pierwszego Listu św. Jana: „Nie [postępujcie] tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe” (1 J 3, 12).

To zdanie nie dawało mi spokoju przez kilka kolejnych dni. Jak to? – pytałem. Jak to: pochodził od Złego? Przecież to nieprawda. Przecież pochodził od Boga. Wyraźnie mówi o tym Księga Rodzaju: „Mężczyzna [Adam] zbliżył się do swojej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina, i rzekła: »Otrzymałam mężczyznę od Pana«” (Rdz 4, 1). Czy to możliwe, żeby człowiek „otrzymany od Pana” stał się naraz „pochodzącym od Złego”? W jaki sposób może się to stać?

Odpowiedź pada – jak się wydaje – w Janowym tekście nieco dalej. Apostoł pisze: „Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim...