Polska Dolina Krzemowa

Wrocławski Park Technologiczny – największa tego typu instytucja w Polsce – to jeden z tych obszarów, dzięki którym świat staje się dla wszystkich lepszym miejscem do życia. Działa tu choćby biotechnologiczna spółka Amplicon, która rozpoczęła produkcję testów diagnostycznych wykrywających COVID-19. Wykorzystuje ona precyzyjną metodę genetyczną, pozwalającą uzyskać wynik już po paru godzinach. Ale to niejedyna broń przeciwko pandemii, która powstała we Wrocławskim Parku Technologicznym. Spółka infraSpectra stworzyła FevIR, termometr na podczerwień do bezkontaktowego mierzenia temperatury ciała z odległości czterech metrów. Jak zapewnia dr inż. Jędrzej Szelc, prezes i główny inżynier w dziale termografii podczerwieni infraSpectra, urządzenie umożliwia wykrywanie gorączkujących osób z dokładnością 0,3 st. C i w czasie krótszym niż 0,3 s. Automatyczny system termograficzny skanuje temperaturę okolicy kącików oczu i jest w stanie dokonać jednoczesnego pomiaru u trzech osób.

Z kolei spółka Ekolabos prowadzi badania nad tak niezbędnymi dziś środkami do dezynfekcji dłoni i powierzchni, a także preparatami do chirurgicznej dezynfekcji dla szpitali oraz branży weterynaryjnej i spożywczej.

Wrocław to także prężnie rozwijający się rynek start-upów. Świetnie się tu odnajdują technologie związane z branżą life science czy IT. W Parku działa ponad dwieście firm. Miejscowi przedsiębiorcy znajdują tu wsparcie merytoryczne w zakresie rozwoju biznesu (projekty R&D, optymalizacja procesów biznesowych, pozyskiwanie dofinasowań i rozszerzanie sieci klientów), ale i przestrzeń potrzebną do rozwoju innowacji, w tym infrastrukturę biurową, światowej klasy laboratoria i nowoczesną halę produkcyjną.

Wrocław wierzy w talent, w pomysły i wspiera je również w trakcie kryzysu. W ramach akcji #WROinspiruje, projektu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, tutejsze firmy dzielą się swoją wiedzą online. Chętnych nie brakuje. A w czasie pandemii firmy wspierają się też nawzajem, ratując miejsca pracy i wypożyczając sobie pracowników.

Wykorzystanie lokalnych zasobów w walce z pandemią jest sposobem na zminimalizowanie skutków kryzysu. Wrocław swój rozwój opiera na tej właśnie polityce i jest to metoda skuteczna.

Pomysły wywodzące się z Wrocławskiego Parku Technologicznego, przekuwane w konkretne działania oraz produkty, rezonują daleko poza granicami kraju. Co z pewnością jeszcze nieraz będzie dla miasta powodem do dumy. ©℗