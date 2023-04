Piekło zamarznięte

Mówią: Trzeba nam iść za krzyżem. Słusznie, ale też wiemy, że walczący pod „sztandarem krzyża”, jak chce Ignacy z Loyoli, nie zawsze zło pokonywali dobrem, przez co dla pokonanych krzyż stawał się znakiem złowieszczym. W wydanej niedawno nocie Dykasterii ds. Kultury i Integralnego ­Rozwoju Człowieka czytamy, że podczas kolonizacji tzw. ­Nowego Świata „wielu chrześcijan dopuściło się zła wobec ludów rdzennych”, a podstawę ku temu dały bulle papieskie z XV wieku. A jakie treści niesie ten znak dzisiaj? Warto o to pytać zwłaszcza porzucających Kościół.

Pierwsza narzucająca się odpowiedź to cierpienie. Krzyż to wszelkie rozczarowania, choroby, wypadki, starość, wojna, ubóstwo, nędza, a zwłaszcza śmierć. Wypchnięta – co prawda – z pola widzenia i myślenia, nie przestaje jednak istnieć i straszyć. Spora w tym zasługa kościelnego nauczania. Z ambony, na katechezie i wykładach mówi...