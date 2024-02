Czy piekło jest puste?

Wielu oskarżyło Franciszka o szerzenie herezji uniwersalizmu – przekonania, że wszystkie dusze idą do nieba, niezależnie od tego, czy żałują za swoje grzechy, czy nie. Inni przypominali, że papież wielokrotnie mówił o diable i piekle, np. kiedy w 2014 r. w mocnych słowach upominał członków mafii, żeby się nawrócili, „póki jest jeszcze czas, aby nie trafić do piekła”. „To właśnie cię czeka, jeśli będziesz podążać tą ścieżką” – przestrzegał Franciszek mafiozów.

Herezję uniwersalizmu zarzucił papieżowi także znany amerykański ewangelizator katolicki Ralph Martin. „Choć papież przedstawia jedynie swoje osobiste spekulacje na temat możliwości, że piekło będzie puste, choć ma jedynie taką nadzieję, i jasno stwierdza, że nie jest to oficjalne nauczanie Kościoła, to jednak ta wypowiedź jest niezwykle szkodliwa”. Bo jeśli piekło jest lub będzie puste, czy naprawdę musimy się starać przestrzegać Bożych przykazań i tego, czego nauczał Jezus oraz apostołowie? – pyta ewangelizator w swoim komentarzu i zauważa: „Prawdy dotyczące ostatecznego przeznaczenia istot ludzkich są najważniejszymi prawdami, jakie ludzie powinni znać; niestety coraz rzadziej się o nich mówi”. A sam papież – uważa Martin – przyczynia się do ich rozmywania. Tym bardziej że – jak naucza Jezus, a za nim Kościół – wąska jest brama do życia, w przeciwieństwie do szerokiej bramy prowadzącej ku zatraceniu. Łatwo jest zatem trafić do piekła, i w istocie większość tam trafia, jak – zdaniem Martina – od wieków nauczają najwięksi teologowie Kościoła. Na zarzut, że to duszpasterstwo strachu, świecki ewangelizator odpowiada, że „strach przed piekłem i konsekwencjami grzechu jest doskonałym początkiem duchowej podróży”, która ostatecznie prowadzi do „doskonałej miłości usuwającej strach” (1 J 4, 18).

Statystyki eschatologiczne

Jeśli przejrzymy badania statystyczne na temat wiary Polaków, okaże się, iż wiara w piekło w naszym kraju słabnie. W 2009 r. na pytanie zadane przez CBOS: „Czy wierzysz w piekło?” odpowiedziało pozytywnie 59 proc. respondentów. Sześć lat później 56 proc. W 2023 r. podobne pytanie zadał Ipsos i pozytywną odpowiedź uzyskał od 44 proc. pytanych.

Ale z drugiej strony według CBOS zmniejsza się liczba eschatologicznych „liberałów”, dla których istnieje tylko niebo i wszyscy do niego zmierzamy – z 6 proc. w 2006 r. do 4 proc. w 2015 r. Bardziej interesujące i kłopotliwe w interpretacji są odpowiedzi na pytanie CBOS (z 2015 r.): „Co staje się z nami po śmierci?”. Tylko 36 proc. pytanych odpowiedziało, że idziemy do nieba, piekła lub czyśćca (przy 56 procentach wierzących w piekło). 31 proc. wskazało na odpowiedź: „Jest coś, ale nie wiem co”, a 7 proc. odpowiedziało: „Nie wiem, czy coś jest, czy nie ma”.

Dowodzi to dużej ostrożności w myśleniu o własnym życiu przyszłym. Mogę mówić, że wierzę w istnienie piekła (i nieba), a równocześnie myślenie o tym, gdzie sam mogę trafić, zbija mnie z tropu. W każdym razie tzw. rzeczy ostateczne (czyli to, co czeka nas po śmierci) jako tematy nie są emocjonalnie obojętne i prowokują gorące dyskusje.

Nadzieja zbawienia dla wszystkich

Mówi się, że to była do tej pory najważniejsza dyskusja teologiczna w Polsce. Zaczęła się od artykułu wydrukowanego w miesięczniku „Więź” w 1978 r. przez ks. Wacława Hryniewicza o nadziei powszechnego zbawienia. Do myślenia o możliwości, że piekło pozostanie ostatecznie puste, teologa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego skłoniły dwa powody: teologiczny i praktyczny. Jeśli piekło na zawsze pozostanie wypełnione rzeszą potępionych, oznaczać to będzie jakąś wyjątkowo smutną porażkę Boga. Poza tym trudno sobie wyobrazić radość wieczną w niebie, którego mieszkańcy mają świadomość istnienia miejsca wiecznej kaźni dla ich potępionych bliźnich. (Hryniewicz w swoich książkach będzie pokazywał, że takie myślenie prowadziło do teologicznych patologii w postaci twierdzeń, że zbawieni mają dodatkową gratyfikację z oglądania cierpienia potępionych).

Powodem praktycznym były spotkania z ludźmi umierającymi. „Często niepokoiło mnie to, że ludzie tak bardzo boją się śmierci – pisał Hryniewicz w książce „Nad przepaściami wiary”. – Rozpowszechniony obraz Boga przeraża ludzi. To skłaniało do wniosku, że teologia spraw ostatecznych potrzebuje przemyślenia”.

To doświadczenie pokazywało, że strach przed piekłem i konsekwencjami grzechu wcale nie jest „doskonałym początkiem duchowej podróży”, jak mniema dziś amerykański ewangelizator i wielu podobnie myślących.

Powszechnego zbawienia Hryniewicz nie chciał głosić w postaci tezy teologicznej – mógłby się spotkać wtedy z oskarżeniem o głoszenie herezji, ale wiedział, że nadziei, iż na końcu czasów Bóg wszystkich przyciągnie ku sobie, nie powinien nikt mu odbierać. Co i tak nie uchroniło go przed gorącymi polemikami, a nawet donosami do biskupów oskarżającymi go o głoszenie zwodniczych nauk.

Główne zarzuty były trzy: taka nadzieja podważa Bożą sprawiedliwość, demobilizować będzie naszą moralność i staranie o niepopełnianie grzechów (skoro ostatecznie i tak zostaniemy zbawieni) oraz przeczą jej liczne wypowiedzi Jezusa o tych, którzy zasługują na potępienie. Na przykład w przypowieści o chwaście Jezus mówi: „Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony” (Mt 13, 41-42). Na sądzie ostatecznym wobec nieczułych na niedolę bliźnich On sam wypowie słowa potępienia: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny!” (Mt 25, 41).

Hryniewicz wskazywał, że nie ma takiego doczesnego zła, które zasługiwałoby na wieczną karę. Poza tym proces pośmiertnego nawracania się do Boga wiązałby się z oczyszczającym cierpieniem. A w Biblii znajdziemy wiele fragmentów dających podstawy dla nadziei powszechnego zbawienia – także słowa samego Jezusa (np. „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”; J 12, 32).

Głoszeniu takiej nadziei Hryniewicz poświęcił pięć swoich książek (m.in. za tę determinację w 2010 r. „Tygodnik Powszechny” przyznał mu Medal św. Jerzego). Dyskusja ciągnęła się do lat 90. XX wieku i nigdy nie została zakończona. Jak widać po reakcjach na słowa Franciszka, spór o nadzieję powszechnego zbawienia tli się w różnych miejscach na świecie. Prawdopodobnie świadczy to o tym, że w grę wchodzą różne wizje Boga, religijności i rozumienia moralności, które zawsze będą wobec siebie w pewnym napięciu.

Nadzieja powszechnego zbawienia nie jest jednak jedyną próbą poradzenia sobie z kłopotami, jakie funduje nam myślenie o sprawach ostatecznych.

Zamiana w niebyt

Ciekawą próbą uniknięcia paradoksu wiecznych kar piekielnych jest hipoteza anihilacji – Hryniewicz wspomina o niej w kilku swoich książkach, a także na tych łamach. Zakłada ona, że nie ma w człowieku żadnego pierwiastka, który byłby sam z siebie nieśmiertelny (taka jest m.in. wizja człowieka i śmierci w Księdze Koheleta). Jeśli źródłem istnienia jest Bóg, to ten, kto konsekwentnie odwraca się od Boga i oddala od niego, w chwili śmierci traci po prostu istnienie. Zatwardziali grzesznicy przestają istnieć, nie następuje ich zmartwychwstanie, bowiem Bóg nie narzuca się nikomu na siłę. Można też powiedzieć, że zostaliśmy stworzeni z miłości i do miłości – kto nie kochał albo przestał kochać, ten się nie ostoi.

W 1996 r. Synod Generalny Kościoła anglikańskiego przyjął tę hipotezę za swoje oficjalne nauczanie. „»Piekło nie jest wieczną męką« – pisał wówczas na tych łamach ks. Wacław Hryniewicz, cytując przyjęty przez anglikanów raport. – To przede wszystkim ostateczny i nieodwołalny wybór tego, co »sprzeciwia się Bogu tak całkowicie i tak absolutnie, że jedynym końcem jest całkowity niebyt«” („TP” nr 38/96).