Okrutna melancholia Czirokezów

Brandon Hobson, pisarz czirokeski, wydał do tej pory cztery powieści. Po polsku wyszła właśnie „Tam, gdzie rozmawiają umarli” (finalistka National Book Award w 2018 r.), a w Stanach Zjednoczonych najnowsza – „The Removed” („Usunięci”). Obie można określić jako opowieści o utracie pamięci i próbach jej odzyskania. Pamięć – czytaj: indiańską tożsamość i kulturę – tracą wykorzenieni bohaterowie i bardzo nieudolnie jej poszukują. Hobson, który od niedawna wykłada creative writing (twórcze pisanie) na Uniwersytecie Nowego Meksyku oraz w słynnym Institute of American Indian Arts w Santa Fe, przez siedem lat pracował w systemie opieki zastępczej w Oklahomie (urodził się i wychował we wschodniej części tego stanu) i zapewne stamtąd czerpał pisarską inspirację.

„Miałem do czynienia nie tylko z indiańskimi dziećmi, ale i z dziećmi różnych ras” – odpowiedział, gdy zapytałem, na...