Navarre Scott Momaday: niedźwiedź opowiadacz

„Wiem, czym jest żywy ruch konia i odgłos jego kopyt. Wiem, jak to jest wjechać w gorący sierpniowy czy wrześniowy dzień w ławicę zimnego, świeżego deszczu”. Navarre Scott Momaday z ludu Kiowa, pierwszy indiański poeta i pisarz nagrodzony Pulitzerem, pierwszy, którego dostrzegła opinia publiczna w Ameryce, wspaniale opowiadał o swoim zakątku Ziemi, ale umiał czerpać z dziedzictwa całego świata. Zmarł w swoim domu w Santa Fe 24 stycznia. Za miesiąc skończyłby 90 lat.

Magia

Młodzi polscy fascynaci kultur indiańskich zaczytywali się w dwóch książkach: „Pochowaj me serce w Wounded Knee” Dee Browna i „Dom utkany ze świtu” N. Scotta Momadaya, pisarza urodzonego w Lawton, w południowo-zachodniej Oklahomie, na terytorium przyznanym Kiowom i Komanczom. Mówiło się o nich w kręgu wtajemniczonych, czyli na „kółku indiańskim” – spotkaniach w wynajmowanych salach w liceach, domach kultury czy piwnicach bloków.

Trudno o dwie tak różne książki. „Pochowaj…” Browna jest kroniką złamanych traktatów i masakr, pomijającą masakry urządzane przez Indian i perspektywę ludów, które musiały bronić się przed innymi plemionami, a nie przed białymi. „Dom utkany ze świtu” Momadaya to nowoczesna powieść, z elementami strumienia świadomości. Złem, któremu należy się przeciwstawić, są nie biali kolonizatorzy i kawalerzyści, lecz utrata tożsamości. Abel, indiański żołnierz, powraca do domu po II wojnie światowej. „Tragedią Abla była jego niezdolność do wyrażenia siebie, zgubił swoje miejsce w świecie, został oddzielony od swojej tradycji ustnej” – wyjaśniał Momaday.

„Dom…”, nagrodzony Pulitzerem w 1969 r., pozostaje do dziś niezrównanym przykładem opowieści osadzonej zarówno w tubylczym krajobrazie i dziedzictwie, mitach Kiowów, obrzędach Pueblów i Nawahów, jak też w tradycji literatury zachodniej (autor najbardziej cenił Karen Blixen, Emily Dickinson i Wallace’a Stevensa, powoływał się na Faulknera, Melville’a i D.H. Lawrence’a). Momaday uważał, że opowiadacz (storyteller) „para się magią”, a on sam, jako pisarz indiański, stawia sobie za cel kontynuowanie tradycji ustnej, ta zaś dotyczy relacji człowieka z otaczającym go światem fizycznym: „Człowiek rozumie siebie w relacji do drzewa tutaj, góry tam, rzeki, i działa w sposób naturalny w odniesieniu do nich. To determinuje jego język na niezliczone sposoby. Uważam, że jest to zasadniczo moralny rodzaj powiązania. W świecie indiańskim jest to wręcz czymś pewnym. Człowiek rozumie, że ma zobowiązania wobec krajobrazu, że jest za niego odpowiedzialny, że uczestniczy w duchu danego miejsca”.

Żelazny Koń

„Dom…” to także hołd złożony Południowemu Zachodowi, który zyskał miano „Land of Enchantment” – krainy zachwytu i oczarowania. „Myślę, że jest to o wiele bardziej duchowy krajobraz niż jakikolwiek inny, który poznałem. I jest piękny, po prostu. Zawsze głęboko mnie poruszała jakość światła kładącego się na wielokolorowym krajobrazie Nowego Meksyku i Arizony” – wyznawał Momaday w wywiadzie, który w 1982 r. przeprowadził z nim Joseph Bruchac, poeta i pisarz przyznający się do korzeni abenackich (Abenacy to plemię z Vermont).

Ta prastara ziemia charakteryzowała się „surowym, czystym pięknem”, opisywał Momaday w autobiograficznych „Imionach” (1976), jedynej obok „Domu…” książce wydanej także po polsku. „Akceptowałem wtedy, dawno temu, ten kraj poprzecinany lśniącymi szynami i jadące po nich, wyrzucające kłęby dymu pociągi. Podobnie jak czerwona ściana górująca nad nimi, należały w naturalny sposób do scenerii. Gdy staram się przedstawić sobie tę wielką przestrzeń bez nich, zostaje jakaś luka w obrazie”.