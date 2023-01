Noworoczne spaghetti aglio-olio

Cztery miliony siedemset tysięcy wyników zwraca nam Google zapytany o przepis na makowiec. O dziwo, jeśli zawęzimy zakres dodając słowo „zawijany” – w czym dla mnie zresztą zawiera się istota makowca, innego ciasta nie biorę do ust – liczba wyników spada o dwa rzędy wielkości, do trzydziestu paru tysięcy. Wygląda więc na to, że większość polskich gospodyń i gospodarzy domowych nie podziela mojej miłości do czarnej nieregularnej spirali, niewątpliwie bardziej pracochłonnej. Nakazy ergonomii i walka z nie dość rozciągliwym czasem na pewno decydują o tym, co się gotuje i piecze, silniej niż przelotne mody. Z drugiej jednak strony cukiernictwo z racji ogólnej swej „zbędności” w perspektywie higieny żywienia to domena, gdzie popisy manualne i szaleńczy nakład pracy trzymają się jeszcze mocno na liście pożądanych wartości.

Nawet przy założeniu, że trzy czwarte z tych wyświetlonych...