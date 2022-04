Najlepsza cząstka

Łatwo przegapić ten obraz w Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych w Brukseli, bo pędzi się już wtedy do sali z Brueglami. Ale jeśli zwolni się kroku, po prawej stronie napotka się zmęczone oczy. Należą do skubiącej ptactwo kobiety o krępych przedramionach i krótkich palcach. Obok niej spoczywa upozowana szynka lśniąca od warstw tłuszczu, kosz z kaczką i marchwią, dwie bułki, dzban. Za nią są jeszcze dwie kobiety: jedna dzierży żelazny rożen z nadzianym nań połciem mięsiwa i oskubaną już kurę, druga, w fartuchu, przysiadła tyłem do widza przy palenisku, dając odpocząć opuchniętym dłoniom.

Na obrazie Joachima Beuckelaera „Chrystus w domu Marii i Marty” (1565) ewangeliczna scena ulega odwróceniu – widać ją głęboko w tyle, ledwo majaczącą w odcieniach szarości. Marta stoi tam w dali, pomiędzy Mistrzem a kuchnią, jakby mediowała między przedstawionymi na malowidle światami. Jej siostra...