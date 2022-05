Modlitwa na odwyrtkę

Zobaczyłem, że z nieba od Boga zstępuje Miasto Święte, nowe Jeruzalem (...). Świątyni w mieście nie widziałem, gdyż jego świątynią jest Pan, Bóg Wszechmocny, i Baranek. Miastu nie potrzeba też słońca ani księżyca, bo oświetla je chwała Boża, a Baranek jest jego lampą” – mówi autor Apokalipsy. W Ewangelii Jana Jezus, który zstąpił z nieba, przed powrotem, wstąpieniem do nieba, mówi do apostołów: „Otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata”. To znaczy, że u Boga przychodzić i odchodzić, wstępować i zstępować, być i nie być – znaczy jedno i to samo. Mojżesz, gdy zapytał Boga o imię, usłyszał: „Jestem tym, kim jestem. Tak masz powiedzieć Izraelitom...