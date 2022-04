Lektor o legendarnym Domu Literatów w Krakowie

Koniec wielkiej wojny był bliski, kiedy do podbocheńskiej wsi dotarł list od Jana Gebethnera. Adresatką była pisarka Hanna Mortkowicz-Olczakowa – po tułaczce na fałszywych papierach znalazła wraz z matką, wdową po wielkim wydawcy Jakubie Mortkowiczu, przystań we wsi Leszczyna. 16 marca 1945 r. przyjechała do Krakowa, zgodnie z radą Gebethnera szukać pomocy w Związku Literatów na Krupniczej 22. Nie wiedziała, że będzie to jej adres przez następne lata. Aż do śmierci.

Kamienica zbudowana w 1911 r. dla adwokata Adolfa Liebeskinda to miejsce niezwykłe, choć dziś trudno się domyślić, że patrzymy na ucieleśniony podręcznik historii powojennej literatury. Zarekwirowana przez Niemców i przerobiona na hotel urzędniczy, potem zajęta na krótko przez Armię Czerwoną, trafiła na cztery dekady w ręce literatów. Powraca we wspomnieniach i anegdotach prawdziwych i zmyślonych, ale dopiero Jan...