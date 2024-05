Kto jest większym „pachołkiem Moskwy”? Nawet przykład Słowacji nie przerywa spirali politycznego hejtu

Zamach na Słowacji pokazuje, jak to się może skończyć. I nasuwa bezsilne pytanie, czy tylko skrajna tragedia może sprowokować refleksję na temat żenującego poziomu debaty politycznej. Fakt, nie wszyscy uważają, że napędzanie społecznej polaryzacji ma sens. Są w Polsce siły, które mogą skorzystać na zmęczeniu wyborców wojną polsko-polską. Wystarczy posłuchać, co o wzajemnych oskarżeniach sądzą marszałek Sejmu Szymon Hołownia, a także inni politycy Trzeciej Drogi oraz lewicy, ostro krytykujący PO za spot i nieprzyjmujący argumentacji, że to tylko reakcja na latami prowadzoną propagandę, m.in. czyniącą z Donalda Tuska sługę Niemiec.

KTOŚ MUSI PRZERWAĆ tę absurdalną spiralę hejtu i wydaje się, że powinniśmy bardziej patrzeć w stronę PO. Wydaje się bowiem, że formacja ta ma świadomych wyborców i nie musi odwoływać się do populistycznych chwytów i topornej propagandy, by ich zmobilizować. Skoro jednak nawet ona posuwa się do podobnych metod, trudno być optymistą w sprawie przyszłości. W końcu mamy już doświadczenia, które nic nie zmieniły, jak zabójstwo działacza PiS Marka Rosiaka w 2010 r. czy publiczny mord na prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu w 2019 r. Przykład Ficy też nie stanie się zapewne przełomem.