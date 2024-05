Kłopoty z komisjami śledczymi. Są jak „skrzyżowanie komisji senatora McCarthy’ego z kabarecikiem Olgi Lipińskiej”

Oczywiście komisja ds. badania wpływów rosyjskich najprawdopodobniej nie powstanie. Nie tylko dlatego, że wobec sprzeciwu Trzeciej Drogi i Lewicy nie będzie wystarczającej większości. Zapewne trudno będzie znaleźć taką formułę prawną, która byłaby zgodna z konstytucją, a zarazem opłacalna politycznie. Formuła komisji „eksperckiej”, o której zaczęto mówić, też rodziłaby problemy. Po pierwsze: gdzie znaleźć ekspertów, którzy z jednej strony gwarantowaliby wysoki poziom prac, a z drugiej mogliby być uznani przez różne siły polityczne? Po drugie: na jakiej podstawie dopuścić ich do tajemnic państwowych, a to niezbędne, by ich raport był prawdziwie rzetelny i wnikliwy? Nawet jeśli to wszystko by się udało, taka komisja dla nikogo nie byłaby politycznie opłacalna. Okazałoby się bowiem, że grzechy na sumieniu mają wszystkie rządzące ostatnio formacje. Komisja mogłaby wyciągnąć i tło rezygnacji z kontraktu gazowego z Norwegią przez rząd SLD, i kulisy kontraktu z Gazpromem podpisanego przez wicepremiera Waldemara Pawlaka, ale i zapewne to, na co wskazał w swoim przemówieniu Tusk, że za rządów PiS gwałtownie wzrósł import rosyjskiego węgla, partia Kaczyńskiego zaś doszła do władzy m.in. w wyniku afery podsłuchowej, wywołanej przez importera tegoż węgla.

Ucieczka do Brukseli

Dodatkowo trzy już działające w Sejmie komisje śledcze bardziej przypominają teatr politycznej groteski, niż cokolwiek wyjaśniają. Są raczej areną spektakularnych przepychanek z wychodzeniem z sali, wykluczaniem posłów itd. Ich odbiór społeczny nie jest dobry i klasa polityczna to dostrzega. Sami politycy zaczynają zresztą je traktować mało poważnie, czego najbardziej ewidentnym przejawem jest kuriozalny start do Parlamentu Europejskiego Michała Szczerby i Dariusza Jońskiego – szefów komisji ds. afery wizowej i wyborów kopertowych. Choć, żeby być sprawiedliwym, trzeba przyznać, że konkretne ustalenia też się zdarzają – przesłuchanie np. Jarosława Gowina przed komisją ds. wyborów kopertowych wniosło sporo wiedzy o tej sprawie.