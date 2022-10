Putin w Polsce. Jak Rosjanie wpływają na to, co myślimy

Zdrada – grzmiał z trybuny sejmowej minister Błaszczak. „Zdrada”, wtórował mu na Twitterze premier Morawiecki, polecając Donaldowi Tuskowi, by ten zamilkł. „Zdrada” – sugeruje generał Pytel w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”, mówiąc o możliwej penetracji środowisk skupionych wokół PiS przez rosyjski wywiad.

W przerzucaniu się oskarżeniami o sprzyjanie Moskwie tradycje mamy bogate, sięgające co najmniej XVIII w. Teraz jednak weszliśmy na wyższy poziom. Dowód? Gdy w 1995 r. premiera Józefa Oleksego oskarżono o współpracę z rosyjskim wywiadem, upadł jego rząd i wybuchła jedna z największych afer III RP. Dziś podobne oskarżenia sypią się jak z rękawa. Gdyby wierzyć wszystkim, można by nabrać przekonania, że zarówno rząd, jak i opozycja są na pasku Rosji. To z kolei mogłoby wywołać dysonans poznawczy, bo skoro wszystkimi steruje Moskwa, to dlaczego w żadnej sprawie nasi politycy...